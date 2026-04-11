La Lepra le ganó a Argentinos y es el primer clasificado a los playoffs

En el marco de la 14° fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia recibió a a Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini, en busca de seguir en lo más alto del torneo.

El partido no podía empezar de mejor manera para el equipo de Berti. A los 9 minutos, luego de una buena jugada colectiva, Juan Manuel Elordi llegó por el segundo palo y empujó la pelota para poner al Azul arriba en el marcador.

¡LA LEPRA QUIERE IR POR TODO! Elordi convirtió el 1-0 de Independiente Rivadavia contra Argentinos en la fecha 14 de la Zona B del #TorneoApertura.



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A los 16 minutos de juego, Hernán López Munoz golpeó brutalmente a Leonard Costa y fue expulsado por Darío Herrera. El golpe fue tal que Costa tuvo que ser reemplazado.

El hombre de más le sirvió a la Lepra para lograr una nueva ventaja. A los 23 minutos, y luego de un buen centro desde la banda izquierda, Leonel Bucca sorprendió a todos y conectó de cabeza para poner el 2 a 0.

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Con esta ventaja y superioridad numérica, Independiente Rivadavia todo parecía indicar que era un caso resuelto para el equipo mendocino. Sin embargo, en la última jugada, Sebastián Prieto se lanzó el ataque y Argentinos Juniors llegó al descuento.

EL BICHO NO SE DA POR VENCIDO: Prieto estampó el 1-2 de Argentinos contra Independiente Rivadavia en Mendoza.



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El comienzo del segundo tiempo, al igual que los primeros 45′, también fue favorable para los Azules. Matías Fernández habilitó a Elordi para que el lateral asista de maravillas a Alejo Osella, que puso a los 52 minutos otra vez arriba por dos goles al local.

ACÁ ESTÁ EL LÍDER DE LA TABLA ANUAL: gran cabezazo de Osella para marcar el 3-1 de Independiente Rivadavia vs. Argentinos.



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Sin dejarse intimidar, pocos minutos después llegó un nuevo gol del Bicho, que fue anulado a instancias del VAR por un mínimo offside.

El gol anulado, que los ponía otra vez en partido, sumado al desgaste físico por tener un hombre menos y la diferencia en el resultado, hicieron que el equipo de la Paternal se preocupe más por no quemar las naves y desligarse del partido.

Con este triunfo, Independiente Rivadavia no solo lidera la tabla anual. También se quedó con el primer boleto a lo playoffs del torneo, a falta de tres partidos para finalizar la temporada regular.

El camino de la Lepra continuará en cancha de Banfield, el lunes 20 de abril, desde las 17:15 horas. Antes, el proximo miércoles, se medirá en Brasil (21:30 h) contra el Fluminense por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

SÍNTESIS DEL PARTIDO:

Independiente Rivadavia (3): Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomas Bottari, Leonel Bucca, Rodrigo Atencio; Fabrizio Sartori y Matías Fernandez. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors (1): Brayan Cortés; Kevin Coronel, Erik Godoy, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Hernán López Muñoz e Iván Morales. DT: Nicolás Diez.

Goles: 9′. JM Elordi (IR), 23´ L. Bucca (IR); 45 +3, S. Prieto (A); 52′ A. Osella (IR)

Expulsado: Hernán López Muñoz (A) vio la roja directa a los 16 minutos.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Bautista Gargantini.

Fotos: PRENSA INDEPENDIENTE RIVADAVIA