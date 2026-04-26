La Lepra goleó a Gimnasia y se adueñó del parque

Independiente Rivadavia goleó 5 a 1 a Gimnasia y Esgrima en el Bautista Gargantini en el primer clásico en primera desde el ascenso del Lobo.

El duelo correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, comenzó con alegrías desde el primer minuto.

Blas Armoa tardó solo 27 segundos para poner el 1 a 0 a favor del Blanquinegro.

a los 18 minutos Sheyko Studer empató para el dueño de casa. Con este empate, la Lepra logró calmar lo que era un baldazo de agua fría en el Bautista Gargantini.

En el complemento, comenzó la ráfaga de goles de los dirigidos por Alfredo Berti.

El reloj marcaba 50 minutos cuando Fabrizio Sartori puso arriba a la Lepra.

A los 69 minutos, Alex Arce anotó el tercero, momento en el que Gimnasia jugaba con 10 hombres por la expulsión de Nicolás Saavedra.

En los últimos 10 minutos llegaron dos goles más. A los 79, el de Leonard Costa y a los 83, el 5 a 1 de Leonel Bucca, para sellar una goleada histórica en El historial.

Tras jugar el clásico, el Azul recibirá a La Guaira de Venezuela el próximo jueves a las 19, en el Malvinas, por la Copa Libertadores. Por el torneo local visitará a Aldosivi en día y hora a definir.

Mientras que el Mensana recibe a Defensa y Justicia también con ficha a definirse.