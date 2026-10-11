La Lepra fue goleada en Rosario pero sigue liderando la tabla anual

Independiente Rivadavia visitó, por la 12° fecha, en el Gigante de Arroyito a Rosario Central con el objetivo de seguir como líder de la tabla anual de la Liga Profesional y con la posibilidad de escalar posiciones en el torneo Clausura.

Antes de los 10 minutos, Rosario Central estuvo cerca de abrir la cuenta en varias ocasiones pero Nicolás Bolcato siempre evitó la caída de su arco.

De un córner, luego de una de las intervenciones del portero leproso, llegó la chance de Ignacio Ovando que tapó nuevamente Bolcato, y en la continuidad de la jugada, en el intento por despejar, Sheiko Studer cometió una clara falta que el árbitro no dudó en señalar como penal, para que a los 11 minutos, Ángel Di Maria cambie por gol.

DI MARÍA PUSO EL 1-0 DE PENAL Fideo la cruzó y Bolcato no pudo llegar para evitar el gol de Rosario Central sobre Independiente Rivadavia. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/TeZepuby0F — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 11, 2026

Con la desventaja en el marcador, y con flojas reacciones la Lepra tuvo una noticia peor: a los 39 minutos, en una disputar por la pelota, Alex Arce fue con el pie muy arriba e impactó en el rostro a Gastón Ávila, significando, a instancias del VAR la tarjeta roja.

Desde entonces, con una doble desventaja, el elenco de Alfredo Berti tuvo que reinventarse para lograr acomodarse en el partido.

En el segundo tiempo, el Canalla no perdonó y con la misma intensidad, logró dos goles rápidos para liquidar el partido, que tuvo más.

A los 51 minutos, Jáminton Campaz ingresó al área por el sector izquierdo, se sacó de encima a su marca con un sombrerito y de aire sacó un zurdazo que dejó sin chances a Bolcato para el 2 a 0.

SOMBRERITO Y GOLAZO DE CAMPAZ PARA EL 2-0 DE CENTRAL El colombiano metió un lindo sombrero y definió muy bien para aumentar la ventaja ante Independiente Rivadavia. #LPFxTNTSports https://t.co/EpawhJbOhC — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 11, 2026

A los 57 minuyos, después de un error en la salida defensiva, Rosario Central anotó el 3 a 0 con otro gol de Di Maria, que luego del pase al vacío de Vicente Pizarro pisó el área por la izquierda y tocó al centro para que el capitán solo la tenga que empujar.

GRAN JUGADA COLECTIVA Y DI MARÍA PUSO EL 3-0 PARA CENTRAL El Canalla la armó muy bien y Fideo metió el tercero de su equipo ante Independiente Rivadavia. #LPFxTNTSports https://t.co/APzRXfdrS3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 11, 2026

El local no se conformó con la diferencia de tres y a los 69 minutos anotó el cuarto, con gran pase de Di María de taco, que Agustín Sandez aprovechó para enviar un centro para Enzo Copetti que anticipó. 4 a 0 y total descontento.

GRAN JUGADA COLECTIVA Y DI MARÍA PUSO EL 3-0 PARA CENTRAL El Canalla la armó muy bien y Fideo metió el tercero de su equipo ante Independiente Rivadavia. #LPFxTNTSports https://t.co/APzRXfdrS3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 11, 2026

Cuatro eran suficientes para terminar la noche más oscura de la Lepra en la máxima diferencia, y hubo tiempo para el 5 a 0.

El reloj marcaba 74 minutos cuándo de un centro desde la derecha de Di María, Ovando se la bajó de pecho en el área a Marco Ruben, que no perdonó.

MARCO RUBEN METIÓ EL 5-0 PARA CENTRAL El delantero del Canalla aumentó el marcador tras un gran pase con el pecho de Ovando. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/s4IPLEA97X — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 11, 2026

En la próxima fecha, Independiente Rivadavia, que a pesar de la tremenda goleada sigue liderando la tabla anual, recibirá en su estadio a Tigre, el sábado desde las 17.30 horas.

SÍNTESIS DEL PARTIDO:

Rosario Central (5): Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Federico Navarro, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Independiente Rivadavia (0): Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi; José Florentín, Tomás Bottari; Matías Fernández, Luis Sequeira; Gonzalo Ríos y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Goles: 11′ -p- y 57′ Á. Di Maria; 51′ J. Campaz, 69′ E. Copetti y 74´ M. Rubén (RC)

Expulsado: 40′ Álex Arce

Árbitro: Facundo Tello

Estadio: Gigante de Arroyito.