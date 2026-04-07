La Lepra debuta en la Copa Libertadores con equipo confirmado

Independiente Rivadavia y Bolívar se enfrentarán este martes, desde las 19:00, en el Estadio Malvinas Argentinas por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La Lepra tiene un andar arrollador en el campeonato argentino y buscará revalidarlo en su estreno en el torneo continental.

Fluminense de Brasil y Deportivo La Guaira de Venezuela son los otros dos equipos que completan el Grupo C del torneo de clubes más importante del continente. Se enfrentan a la misma hora, en Venezuela.

Cómo llegan ambos equipos

El Azul es el mejor equipo del Torneo Apertura con 26 puntos, siendo líder absoluto de la Zona B, lugar que no perderá hasta la fecha que viene, y también de la tabla anual. Los dirigidos por Alfredo Berti ganaron ocho encuentros, empataron dos y perdieron los dos restantes.

Cabe destacar que la Lepra no hará de local en el estadio Bautista Gargantini, su casa, porque no cumple con todas las exigencias reglamentarias de Conmebol, por lo que su camino en la Copa será jugando en el estadio Malvinas Argentinas.

Por su parte, Bolívar se metió en la Libertadores tras culminar segundo en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano con 68 puntos, tres menos que el campeón Always Ready. El equipo de La Paz es un habitué del torneo y tendrá la difícil tarea de comenzar la fase de grupos visitando a una de las sensaciones del campeonato argentino.

Posibles formaciones

INDEPENDIENTE RIVADAVIA: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio; Iván Villalba, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Rodrigo Atencio, Tomás Bottari, José Florentín; Álex Arce; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

BOLÍVAR: Carlos Lampe; Escleizon Freita, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría y José Sagredo; Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Christian Alemán y Jhon Velásquez; Martín Cauteruccio y Brian Oyola. DT: Flavio Robatto.