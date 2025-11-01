La Lepra, con suplentes, perdió frente a Aldosivi y complicó a Godoy Cruz

Con un equipo alternativo, Independiente Rivadavia cayó 3 a 1 en su visita a Mar del Plata ante Aldosivi, en un partido que marcó dos realidades diferentes.

Desde el inicio se notó la diferencia entre el Tiburón, apretado por la situación en la tabla, al cual no le quedaba otra alternativa que ir a buscar la victoria, y otro que sólo jugaba por cumplir, con la cabeza en la final de la Copa Argentina.

A los 2 minutos Natanael Guzmán tiró centro desde la izquierda, y tras una mala definición de Giuliano Cerato, Justo Giani ganó en las alturas para marcar el 1 a 0.

El local estuvo cerca de aumentar en varias ocasiones durante la primera mitad, pero le faltó puntería para hacerlo.

En el complemento Aldosivi volvió a lastimar por la vía aérea cuando todavía se armaba la historia. A los 10′, Tiago Serrago ejecutó un buen tiro libre al segundo palo, Gonzalo Mottes la metió al medio y Agustín Palavecino entró por detrás de todos sin ninguna marca para estampar el cabezazo letal.

La respuesta de Alfredo Berti fue contundente, y mandó al campo a Sebastián Villa y Alex Arce, con la intención de levantar cabeza y no despedirse tan pronto de la posibilidad de clasificar a algún certamen internacional.

Las modificaciones y el lógico cansancio de Aldosivi provocaron que la pelota cambie de dueño, pasando a ser casi dominio exclusivo del Azul. Sin embargo, cuando parecía levantar cabeza llegó la frutilla del postre. Justo Giani metió una asistencia impresionante de taco, y Tobias Cervera desató el festejo ante la salida del debutante Agustín Lastra.

Los azules no se dieron por vencido, y al minuto descontó con el centro desde la izquierda y el cabezazo de Alex Arce. De todas formas, el tanto no alcanzó para reactivar al elenco de Berti, que tuvo otra jugada similar, con gol del paraguayo, pero que fue anulado por offside.

De este modo, la Lepra no levanta cabeza, se hunde en el torneo local, está cada vez más lejos de la clasificación y en tabla anual pierde pisada pensando en jugar copas en 2026. No obstante, todos los cañones apuntan al miércoles, día que deberá enfrentar a Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina.

Por su parte, Aldosivi igualó la linea de Godoy Cruz– 27 puntos- en la tabla total del año y en caso de que el Expreso pierda el clásico frente a San Martín de San Juan, quedará en la última posición por diferencia de goles.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Gonzalo Mottes, Fernando Román; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Federico Gino, Tiago Serrago; Justo Giani, Franco Rami. DT: Guillermo Farré.

Independiente Rivadavia (1): Agustín Lastra; Mauro Peinipil, Santiago Flores, Matías Valenti, Ezequiel Bonifacio; Nicolás Retamar, Diego Tonetto, Thomás Ortega, Leonel Bucca; Juan Ignacio Barbieri, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Estadio: José María Minella

Árbitro: Jorge Baliño.

Goles: PT: 3′ J. Giani, 55′ A. Palavecino y 69′ T. Cervera (A); 70′ A. Arce (IR)