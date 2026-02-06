La Lepra busca arquero: un campeón reciente y un ex boca están en la mira

Independiente Rivadavia continúa activo en el mercado de pases con la mira puesta en fortalecer su plantel de cara a los desafíos deportivos que se avecinan. En ese contexto, trascendió que el club mendocino realizó gestiones por Esteban Andrada, arquero con pasado destacado en Boca Juniors, según informó el periodista Juan Suraci.

El guardameta, nacido en Mendoza, es un nombre de peso en el fútbol argentino e internacional. Andrada fue una de las figuras del Xeneize durante su etapa en el club, donde se consolidó como titular indiscutido y conquistó títulos locales.

#IndependienteRivadavia – Hizo gestiones por el arquero mendocino Esteban Andrada.

La situación es la siguiente. Tiene contrato en Zaragoza hasta el 30 de abril y luego debe retornar a Monterrey que es dueño de su pase hasta el 31 de diciembre.

Por ahora es muy difícil que… pic.twitter.com/XZvQI1O8cE — Juan Esteban Suraci (@juansuraci) February 5, 2026

Quieren la vuelta de Ezequiel Centurión

Otro nombre que sonó y parece ser el elegido por Alfredo Berti, es el de Ezequiel Centurión, que se ganó a los hinchas durante 2025 y tuvo que volver en enero a River, club dueño de su pase. Debido a la modificación de su situación deportiva en el Millonario, el arquero aparece nuevamente en el radar del club tras quedar abierto a escuchar propuestas.

El rionegrino, que se lesionó en la final de la Copa Argentina que ganó la Lepra – y por lo tanto no ha podido hacer pretemporada-, volverá a tener minutos en la Reserva de River, cuando el Millonario se mida con Talleres.