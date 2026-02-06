Search
Instagram Facebook Twitter
692783b20a44a
Siguen en la búsqueda

La Lepra busca arquero: un campeón reciente y un ex boca están en la mira

La Lepra ve con buenos ojos reforzar el arco, sobre todo con miras a la Copa Libertadores. Ya hay inicios de negociaciones.

Independiente Rivadavia continúa activo en el mercado de pases con la mira puesta en fortalecer su plantel de cara a los desafíos deportivos que se avecinan. En ese contexto, trascendió que el club mendocino realizó gestiones por Esteban Andrada, arquero con pasado destacado en Boca Juniors, según informó el periodista Juan Suraci.

El guardameta, nacido en Mendoza, es un nombre de peso en el fútbol argentino e internacional. Andrada fue una de las figuras del Xeneize durante su etapa en el club, donde se consolidó como titular indiscutido y conquistó títulos locales.

Quieren la vuelta de Ezequiel Centurión

Otro nombre que sonó y parece ser el elegido por Alfredo Berti, es el de Ezequiel Centurión, que se ganó a los hinchas durante 2025 y tuvo que volver en enero a River, club dueño de su pase. Debido a la modificación de su situación deportiva en el Millonario, el arquero aparece nuevamente en el radar del club tras quedar abierto a escuchar propuestas.

El rionegrino, que se lesionó en la final de la Copa Argentina que ganó la Lepra – y por lo tanto no ha podido hacer pretemporada-, volverá a tener minutos en la Reserva de River, cuando el Millonario se mida con Talleres.

ETIQUETAS:

Independiente RivadaviaMercado de pasesEzequiel CenturiónEsteban Andrada

+ Noticias

JUBILADOS

PAMI 2026: cómo acceder a la cobertura total de medicamentos

Por: Violeta Díaz Costa

Siguen en la búsqueda

La Lepra busca arquero: un campeón reciente y un ex boca están en la mira

Por: Agustin Zamora

Hizo patria

Una argentina ganó la versión española de Pasapalabra: se llevó 2,7 millones de euros

Por: Agustin Zamora

apoyo

Leonor Ardiles representará a Tunuyán en la Fiesta Provincial del Adulto Mayor

Por: Redacción NDI

CULTURA MENDOZA

Fin de semana a puro Verano Cultural: teatro, cine y música

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

“Tour de Copas”: un recorrido que celebra la cultura del vino en la Ciudad de Mendoza

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter