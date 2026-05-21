La Legislatura se anticipó y celebró el 25 de mayo: cómo fue el festejo

La explanada de la Legislatura de Mendoza se convirtió este miércoles en escenario de una jornada cargada de tradición, música y espíritu patrio, en el marco de las celebraciones previas al 25 de Mayo. Con banderas celestes y blancas como telón de fondo, adultos mayores protagonizaron una propuesta artística y cultural que reunió danza folklórica, canto y gastronomía típica.

La actividad formó parte del ciclo “Revolución e Independencia”, impulsado para revalorizar las fechas patrias y promover espacios de encuentro comunitario a través del arte y la participación. La iniciativa contó con la actuación del ballet folklórico José Hernández y del coro Desde el Alma, ambos dependientes de la Dirección de Adultos Mayores.

Más de 80 personas integraron el cuerpo de baile que desplegó distintas coreografías tradicionales frente al público que se acercó a la Legislatura para disfrutar de la celebración. A su vez, unas 30 personas formaron parte del coro, que interpretó canciones vinculadas a la identidad nacional y al repertorio popular argentino.

El evento tuvo como eje principal el protagonismo de las personas adultas mayores y su participación activa en actividades culturales y recreativas. En ese contexto, el titular de la Dirección de Adultos Mayores, Lucas Luppo, destacó la importancia de este tipo de propuestas para fomentar el bienestar integral.

Según remarcó el funcionario, las expresiones artísticas funcionan como herramientas de promoción y prevención de la salud, ya que favorecen la integración social, la participación y la generación de vínculos comunitarios entre las personas mayores.

La jornada también sumó un costado gastronómico con fuerte impronta tradicional. Estudiantes de la escuela gastronómica Islas Malvinas colaboraron en la preparación y distribución de sopaipillas y chocolate caliente para todos los asistentes, aportando un clima festivo y familiar a la celebración.

Desde la organización señalaron que este tipo de encuentros buscan fortalecer los espacios de inclusión y reconocimiento para los adultos mayores, promoviendo actividades que permitan compartir experiencias, mantener vivas las tradiciones y reforzar el sentido de pertenencia.