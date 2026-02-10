La Legislatura podría modificar la ley que regula la Caja de profesionales de la Salud

El diputado Enrique Thomas encaró un proyecto para modificar la ley que regula la Caja de Profesionales del Arte de Curar. La comisión de Salud Pública en la Cámara de Diputados, que preside Daniel Llaver (UCR), continuó con el análisis de la iniciativa que, de avanzar, impactará en los profesionales de la salud.

Mario Valestra, Presidente de la Caja de Profesionales del Arte de Curar; Federico Bordón (gerente), José Luis Domenech, Fabian Ferro (vicepresidente y ex síndico), todos integrantes de la Caja mencionada; y Jorge Tamborini, Presidente de la Federación Médica fueron parte de la reunión.

Thomas destacó que se intenta “lograr un resultado que beneficie al sector y que permita a los que trabajaron todas sus vidas a que tengan una jubilación”, sintéticamente. En sí, la propuesta apunta a actualizar la legislación vigente y plantea sustituir la denominación Caja de Previsión para Profesionales del Arte de Curar por Caja de Previsión para Profesionales de la Salud, al considerar que todos los estamentos comprendidos “trabajan por la salud individual y social de la población”.

El diputado del Pro señala la necesidad de incorporar estamentos que actualmente no están comprendidos y que también desarrollan tareas vinculadas a la salud individual y colectiva. Asimismo, se busca “ordenar y clarificar los objetivos de la Caja e incorporar la promoción de políticas previsionales con un enfoque integrador, interdisciplinario y preventivo, articulando la seguridad social con otras disciplinas que abordan el proceso de envejecimiento desde una mirada anticipatoria y centrada en el ciclo vital”.



El proyecto resume que la normativa que rige a las cajas previsionales en Argentina —y particularmente en Mendoza— fue concebida en un contexto histórico diferente, con una menor esperanza de vida, trayectorias laborales más lineales y una estructura demográfica más joven.