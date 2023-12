La Legislatura dejó sin fueros a Janina Ortiz y podrá ser investigada por la Justicia

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó la quita de fueros a la diputada Janina Ortiz, sobre la que pesan sospechas en dos causas. Cabe aclarar que la legisladora de La Unión Mendocina no podía ser investigada por la justicia ya que los fueros de procesos que la Constitución Provincial le otorga a los legisladores la “protegían”.

De esta manera la ex secretaria de Gobierno de Las Heras y esposa del ex intendente Daniel Orozco puede quedar sometida a la investigación judicial.

El desafuero fue votado por unanimidad por los 45 diputados presentes en la sesión, incluso de los otros miembros de La Unión Mendocina.

Vale recordar que los dos pedidos para quitarle esta inmunidad a Ortiz fueron realizados por el fiscal Flavio D´Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción Nro 7, y la fiscal Patricia Atur, de la Fiscalía de Instrucción Nro 32.

Los pedidos de desafuero se referencian en el marco de la investigación por “presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública en la modalidad de Administración infiel, previsto y sancionado por los Arts. 174 inc 5° en función del Art. 173 inc 7° del C.P., “atribuible prima facie – en carácter de coautora – a la ciudadana Janina Ortiz Occhiero”, y en otro orden, la titular de la Fiscalía de Instrucción Nro 32 de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, Patricia Atur, que hizo lo propio en relación a la investigación que se lleva adelante por los delitos de “coacciones, injusto previsto y sancionado por el art. 149 bis, segundo párrafo, del Código Penal, atribuible prima facie a la ciudadana Janina Ortiz Occhiero”.

Ayer la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, emitió el dictamen para que hoy el recinto pudiese votar esta medida.

Además del desafuero, el despacho aprobado en la sesión prevé que “en virtud de lo dispuesto en los artículos que anteceden, los hechos descriptos y la conducta desplegada por la diputada, cuyo desafuero se aprueba, por Dirección de Comisiones, cítese a la diputada Janina Ortiz a efectos de ejercer su derecho de defensa respecto a esas conductas y sanción que podría corresponder en orden a lo enunciado en el artículo 167 y 91 de la Constitución de Mendoza”. Es decir, pretenden avanzar en su suspensión.

La legisladora decidió ausentarse durante el debate que la tuvo como eje:

El debate

Franco Ambrosini (UCR), presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, expresó que “es una cuestión de profunda relevancia institucional, un desafuero no es cosa de todos los días, y las dos causas penales que se están investigando tampoco lo son; estos temas tocan la fibra más profunda de una sociedad que proyecta a construirse en igualdad, libertad y transparencia”. “Hay dos causas que investigan a la diputada Janina Ortiz, una de las causas es por coacciones y la otra causa es por administración fraudulenta en modo infiel. Hoy como cuerpo colegiado, estamos en una posición: o le damos la espalda a la justicia y no permitimos que se investigue o permitimos que se realicen todas las investigaciones y continúe la causa”.

“El desafuero en Mendoza es el sometimiento de un diputado o diputada a la justicia como lo haría cualquier ciudadano, eliminando el valladar que imponen las inmunidades”, agregó.

Gustavo Cairo (LUM), en tanto, afirmó que “en función de la nota presentada esta mañana por la diputada Ortiz (asegurando que aceptaría la decisión de la mayoría), que se ha acumulado al expediente, solicitamos retirar el dictamen de minoría que casi devendría abstracto, porque no obstante el despacho de mayoría va en el mismo sentido planteando que es el sometimiento a la justica, la diputada se ha presentada en ambas causas y siendo que la voluntad de la diputada es que la justicia avance, retiramos el despacho de minoría”.

A su turno Verónica Valverde (FdT), subrayó que “los fueros son de las Cámaras legislativas y sirven poder emitir opiniones políticas con libertad. Esos fueros no permitirían la consecución de un proceso judicial”.

De igual manera opinó que “tenemos dos causas de dos fiscales diferentes, no se habla de la legalidad sino de la legitimidad, consideramos que la Cámara tiene que tener legitimidad y el respeto que merece. La diputada podrá defenderse, mostrar su inocencia, aportar las pruebas. Sólo pedimos el desafuero para que la justicia actúe”.

“En los tiempos que corren, donde la política está en tela de juicio y la legitimidad de un poder del Estado como el Legislativo, queremos que esta Cámara vuelva a tener esa legitimidad y el respeto que merece. Queremos llevarle la seguridad de que no somos una casta, que no nos amparamos en fueros”, concluyó.

En el mismo sentido su par de bancada, Gabriela Lizana (FRLN) apoyó las declaraciones de todos los legisladores que se expresaron en el recinto.

Emanuel Fugazzotto (PV) dijo al respecto que “entiendo que esta es una situación especuladora, en estas tres semanas hemos visto artilugios legales. Con la cantidad de problemas que tiene Mendoza, la diputada Ortiz jugo con el tiempo de los mendocinos”.

“Acá no decimos que Ortiz es culpable, estamos planteando que estas dos investigaciones comenzaron por motivos previos a que ella fuera legisladora”, subrayó y agregó que “nosotros no podemos decirle a la ciudadanía que vamos a impedir el accionar de la justicia. Nosotros no evaluamos situaciones jurídicas, sino decir como Cuerpo a la ciudadanía que dejamos trabajar a la justicia como debe”. De igual manera indicó que “la diputada Ortiz podrá ejercer su defensa”.

Enrique Thomas (PRO), expuso que “todos los involucrados están imputados salvo la diputada Ortiz”. “Decimos que argumentó nulidades chicanas”, dijo, subrayando que “quiere ser informada no imputada, como si sólo fuera un testigo de la causa. Plantea la excepción por inmunidad parlamentaria, cuando en la comisión dijo estar a disposición”.