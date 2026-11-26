La inteligencia artificial, sus límites y el impacto de las nuevas tecnologías sobre la vida humana fueron los ejes de una jornada de reflexión realizada este jueves en la Legislatura de Mendoza. El encuentro tomó como punto de partida Magnifica Humanitas, la primera encíclica del papa León XIV, dedicada a la protección de la dignidad de las personas en tiempos de transformación tecnológica.

La actividad se desarrolló en el Salón de los Pasos Perdidos del edificio histórico y buscó generar un espacio de diálogo entre la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento académico y la construcción de políticas públicas.

Participaron como expositores el doctor Fernando Bermúdez, de la Universidad Católica Argentina (UCA) Mendoza; el investigador Atahualpa Blanchet, del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de San Pablo, quien intervino de manera virtual; y el sacerdote Marcelo De Benedectis, párroco de San Nicolás y Santiago Apóstol y referente de Pastoral Social.

Una mirada sobre el avance tecnológico

Publicada el 15 de mayo de 2026, Magnifica Humanitas aborda los desafíos que plantea la inteligencia artificial y advierte sobre el riesgo de que el progreso tecnológico se convierta en un fin en sí mismo. León XIV propone, en cambio, que la dignidad humana sea el criterio para orientar esos avances y que la tecnología permanezca al servicio del bien común.

El documento también recupera principios centrales de la doctrina social de la Iglesia, como la solidaridad, la justicia social, el destino universal de los bienes y el respeto por los derechos humanos.

La encíclica plantea interrogantes sobre el impacto de la automatización y los algoritmos en el trabajo, las relaciones sociales y el acceso a oportunidades. En ese escenario, reclama una reflexión ética que involucre a gobiernos, empresas, instituciones y ciudadanos.

La jornada en Mendoza buscó trasladar esas discusiones al ámbito local y abrir un intercambio sobre cómo acompañar las transformaciones tecnológicas sin perder de vista a las personas.