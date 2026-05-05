La Legislatura de Mendoza suma a Cabify y cambia el sistema de movilidad oficial

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, confirmó que la Legislatura provincial avanzó en la incorporación del servicio corporativo de Cabify como parte de una estrategia para optimizar el uso de recursos públicos y reducir gastos asociados a la movilidad oficial.

El anuncio se dio tras una reunión con representantes de la empresa, en la que se abordó el rol de la tecnología en la gestión estatal y su impacto en la eficiencia del gasto.

Un cambio en el sistema de movilidad

Según explicó la vicegobernadora, el nuevo esquema implica dejar atrás el modelo tradicional basado en vehículos oficiales y choferes permanentes para pasar a un sistema “100% variable”.

En términos prácticos, esto significa que la Legislatura pagará únicamente por los traslados que efectivamente se realicen, eliminando costos fijos como mantenimiento, seguros, combustible y estructuras de personal.

“Pagamos solo por lo que usamos”, sintetizó Casado, al destacar el cambio de lógica en la administración de los recursos.

Más control y trazabilidad

Otro de los puntos que remarcó la funcionaria es la posibilidad de contar con un registro detallado de cada traslado. A través de la plataforma, cada viaje queda documentado con información que permite mejorar el control, la transparencia y la toma de decisiones.

Este esquema, indicaron, aporta una trazabilidad completa de los movimientos, algo que no siempre era posible con los sistemas tradicionales.

Hoy recibí en la Legislatura a representantes de @cabify_ar Argentina. Conversamos con Alejandro Sánchez Rubio (B2B Head of Sales ARG & UY), Bárbara del Piero (B2B Success Manager ARG & UY), Cristian Filliol (City Performance Manager Mendoza) y Victoria Gordillo (B2B Sales… pic.twitter.com/nVtTtJynAN — Hebe Casado (@hebesil) May 5, 2026

Parte de una política de ajuste del gasto

La incorporación de Cabify se enmarca en una estrategia más amplia de reducción y ordenamiento del gasto dentro de la Legislatura.

En ese sentido, Casado recordó que al inicio de la gestión se redujo en un 50% la flota de vehículos oficiales, lo que permitió bajar costos de manera significativa. Además, se concretó la primera permuta de un vehículo del organismo para incorporar una unidad 0 km, entregando otra usada a valor de mercado.

Impacto en el empleo y el sector privado

Desde el Gobierno destacaron que este tipo de herramientas no solo buscan eficiencia en el Estado, sino que también generan oportunidades laborales dentro de un esquema formal y flexible.

La articulación con plataformas de movilidad aparece así como una alternativa que combina reducción del gasto público con dinamización de la actividad privada, en un contexto donde la eficiencia en la administración de recursos se volvió una prioridad.