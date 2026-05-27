La Legislatura avanza con el aval para la expropiación de 90 hectáreas en San Martín

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para expropiar unas 90 hectáreas ubicadas en el norte de la Ruta Nacional 7, en el área del Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP), en San Martín. La iniciativa apunta a desarrollar un Polo Logístico del Este, un nodo multimodal estratégico que busca fortalecer la competitividad provincial, atraer inversiones y generar empleo.

El proyecto, elaborado de manera conjunta entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de San Martín, forma parte de una estrategia integral para potenciar el desarrollo productivo del Este mendocino y consolidar la infraestructura logística de la provincia. La propuesta fue aprobada por mayoría, con el voto negativo del bloque del kirchnerismo, Fuerza Patria.

La iniciativa, según indicó el oficialismo, busca posicionar a Mendoza como un centro logístico clave para el comercio regional e internacional. Actualmente, por la provincia circulan alrededor de 360 mil camiones al año con destino a Chile, además del intenso tránsito interno, lo que convierte a Mendoza en una de las jurisdicciones con mayor actividad logística del país. El nuevo hub pretende optimizar el transporte, almacenamiento y distribución de mercaderías, tanto para el mercado interno como para exportaciones.

El plan contempla la unificación de terrenos actualmente divididos entre distintos propietarios, con el objetivo de garantizar una planificación ordenada y eficiente de la infraestructura. Además, propone modificar el uso previsto por la Ley 6658 para destinar específicamente esas tierras al desarrollo logístico.

El Polo Logístico del Este estará ubicado en un punto estratégico del corredor bioceánico, con conexión directa a la Ruta Nacional 7, la Variante Palmira–Agrelo y la Ruta Nacional 40. También tendrá acceso ferroviario mediante el Ferrocarril San Martín, lo que permitirá integrar transporte carretero y ferroviario, reduciendo costos y tiempos operativos.

Entre las obras previstas se incluyen depósitos, cámaras de frío, playa de contenedores, áreas de cross-docking, estacionamientos para más de mil camiones, estaciones de servicio, talleres, hotelería y espacios administrativos y comerciales. El proyecto también incorpora criterios de sostenibilidad, con eficiencia energética, gestión de residuos y uso de energías renovables.

Según el Gobierno, el desarrollo del polo permitirá generar empleo directo e indirecto, reducir costos logísticos, atraer inversiones y descongestionar el tránsito pesado en zonas urbanas, consolidándose como un motor de desarrollo económico para Mendoza.