La kirchnerista que se perfila para un puesto clave en el Consejo de la Magistratura

La senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, está posicionada para asumir un rol de gran influencia dentro de la Justifica Federal. La legisladora nacional es una fuerte candidata a ser designada como representante de la oposición en el Consejo de la Magistratura de la Nación, la entidad constitucional responsable de seleccionar jueces y controlar la disciplina de los magistrados.

Fernández Sagasti es reconocida como una de las figuras más cercanas a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, sirviendo como una de las principales voces del kirchnerismo en el ámbito legislativo.

Su nombre surgió recientemente en las rondas de negociación entre el oficialismo nacional y el peronismo. La nueva composición del Senado impulsa al Gobierno a buscar un canal de diálogo con la oposición para destrabar el nombramiento de cerca de 200 jueces federales que han estado pendientes por años. Estos nombramientos requieren el indispensable aval de dos tercios de la Cámara Alta.

La senadora se perfila para ocupar el lugar que dejará la senadora chaqueña María Inés Pilatti Vergara, también integrante de Unión por la Patria y alineada con Cristina Kirchner, cuyo mandato finaliza en diciembre.

Impulsada por la propia expresidenta, Fernández Sagasti podría asumir esa función en representación de su bloque en los próximos meses. Cabe destacar que la mendocina ya integró el Consejo de la Magistratura entre 2014 y 2015, representando a la mayoría peronista cuando era diputada nacional.

El Consejo de la Magistratura es un organismo vital para el funcionamiento de la Justicia federal, con responsabilidades cruciales: