NUEVO REVÉS JUDICIAL

La Justicia volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria del ex juez Walter Bento

La defensa del ex magistrado había insistido en su salida argumentando la necesidad de acompañar a su hijo con parálisis cerebral. Casación consideró que no había "circunstancias novedosas que conduzcan a modificar" la decisión de rechazar el pedido, tomada por el Tribunal Oral Federal en septiembre.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un nuevo pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Walter Bento, exjuez federal detenido desde hace poco más de dos años en el Complejo Penitenciario Federal de Cacheuta y actualmente sometido a juicio por presunto cobro de coimas en Mendoza. El planteo de Bento apuntaba nuevamente al estado de salud de uno de sus hijos.

La defensa había insistido en la salida del ex juez con dos argumentos centrales: cuestionamientos a la causa judicial y la necesidad de acompañar a su hijo con parálisis cerebral. Según los abogados de Bento, la prisión domiciliaria buscaba “garantizar la salud y el bienestar de su hijo. No es un beneficio personal sino para desempeñar el rol terapéutico que su hijo con discapacidad y su esposa requiere para evitar el agravamiento de su delicado estado de salud”.

Sin embargo, el tribunal señaló que dichos planteos ya habían sido rechazados por el Tribunal Oral Federal el pasado mes de septiembre, y sentenció que “no hay circunstancias novedosas que conduzcan a modificar lo allí decidido”. Para esta determinación, tambien tomaron en cuenta informes del Ministerio Pupilar y del instituto al que asiste el joven, donde se indicó que “cuenta con suficientes cuidados materiales y profesionales que permiten su desarrollo cotidiano y atención de necesidades básicas”.

Desde la Cámara detallaron que el hijo del exjuez está asistido con “la presencia de su madre, de sus hermanos no convivientes, de un régimen de cuidadores permanente, tiene mediación cubierta, atención psiquiátrica y concurrencia a un centro terapéutico”.

Pese a volver a negar la prisión domiciliaria, se pidió que el tribunal del juicio adopte “las medidas necesarias para asegurar la revinculación terapéutica entre Walter Bento y su hijo, considerando el estado de detención penitenciaria”.

El juicio continuará la próxima semana con nuevos alegatos de las defensas de Bento y los más de 30 procesados, en la fase final del debate. Se estima que la sentencia se conocerá recién en 2026.

