La Justicia rechazó una cautelar de organizaciones ambientalistas contra la Ley de Glaciares: ¿qué implica el fallo?

La Ley de Glaciares sigue ocupando un espacio importante en el centro de la escena política. Este viernes se dio a conocer que la Justicia federal rechazó una medida cautelar presentada por organizaciones ambientalistas que buscaban garantizar la participación oral de todos los inscriptos en las audiencias públicas por la reforma de la citada norma, la cual se debate en la Cámara de Diputados.

La resolución, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, desestimó el planteo que cuestionaba el esquema de exposición definido por las autoridades parlamentarias.

El conflicto se originó cuando los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, Nicolás Mayoraz y José Peluc, dispusieron limitar la participación presencial a los primeros inscriptos por provincia, ante una convocatoria que superó las 70 mil personas registradas. Según el mecanismo establecido, quienes no resulten seleccionados podrán remitir sus ponencias por escrito o presentar exposiciones en formato audiovisual a través de los canales oficiales del Congreso.

En el fallo de la Justicia se sostiene que la parte demandante “no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario“, y señala que la prueba aportada “no revela -con suficiente grado de verosimilitud- la existencia de vicios manifiestos que tornen ilegítima, arbitraria o irrazonable la conducta de la demandada“.

Cabe recordar que las agrupaciones ambientalistas cuestionaban que el mecanismo de las audiencias no garantizan la participacion de todas las personas inscriptas, lo que vulnera derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales.

De este modo, las audiencias públicas -que forman parte del tratamiento legislativo del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares- se mantendrán tal como estaba estipulado.