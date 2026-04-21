La Justicia rechazó la apelación de Manaos y deberán pagar una indemnización millonaria

En las últimas horas, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo oficial el rechazo al recurso extraordinario federal que presentó Manaos. Y es que la empresa recibió un una condena histórica que los ordenaba a pagar una indemnización de $800 millones a un ex colaborador de San Rafael. Es así que deberán acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir esto.

Según informó MDZ, los jueces Omar Palermo, Norma Llatser y Mario Adaro decidieron no conceder lugar a este recurso extraordinario que presentó el grupo Refres Now SA; quienes son propietarios de la empresa de bebidas Manaos.

Esta condena surgió de una demanda que presentó un trabajador que cumplió tareas de transportista entre los años 2013 y 2022, llevando productos a las provincias de Mendoza, San Juan y La Pampa. Siendo que el juicio laboral, realizado por la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael, terminó en que la empresa debía pagar cerca de $1.500 millones (sumando los intereses).

Aunque el caso fue apelado ante la Suprema Corte de la provincia y se revolvió que se debían atenuar los intereses impuestos, siendo así que la cifra se redujo a 800 millones de pesos. Aunque a esto si se sumarán nuevos intereses hasta que se haga efectivo el pago.

Argumentos de la empresa

Refres Now SA presentó un recurso asegurando que esta sentencia se dio porque la Cámara Laboral tomó el caso de “manera arbitraria y violentando derechos federales”. Mientras que los jueces sostuvieron “resulta improcedente el recurso desde el plano sustancial, toda vez que, siendo que la cuestión atañe a circunstancias de hecho regidas por el derecho común, y por tanto, ajenas a la vía extraordinaria”.

Además, los magistrados dijeron que los planteos de la empresa “repiten argumentos que sólo buscan atacar el criterio de interpretación del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo y la aplicación de los principios de irrenunciabilidad y de primacía de realidad, propios de la materia laboral, sin introducir una cuestión federal que autorice a abrir la instancia ante el máximo Tribunal Nacional”.

“Reedita los agravios que planteó en el recurso extraordinario provincial, buscando introducir una cuestión federal que no existe”, remarcaron. Asegurando que estas cuestiones habían sido revisadas en la sentencia previa.