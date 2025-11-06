La Justicia rechazó el reclamo de Cristina Fernández de Kircher para que le restablescan su asignación vitalicia

Cristina Fernández de Kirchner sufrió un nuevo revés judicial: el Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, a cargo de la jueza Karina Alonso Candis, desestimó el pedido de la expresidenta para que se le restituyera la asignación mensual vitalicia que reclamaba como viuda del exmandatario Néstor Kirchner.

Cabe recordar que dicho beneficio había sido dado de baja por la Anses, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano. Además, el ente le exige a Fernández de Kirchner devolver los montos ya cobrados, que alcanzarían los $1.000 millones. En la causa, Kirchner pedía la nulidad de las resoluciones que suspendieron tanto su pensión de viudez como la que percibía por ser expresidenta.

La referente del peronismo había planteado que la demora en la resolución definitiva del proceso judicial podría afectar sus derechos a la seguridad social y su subsistencia, y sostenía que ya que existía una sentencia firme previa que le reconocía el beneficio.

En contrapartida, Anses había pedido que se rechazara la medida cautelar presentada por la exmandataria. El argumento que presentaba el organismo era que el beneficio previsto en la Ley 24.018 para presidentes, vicepresidentes y sus viudas es una asignación graciable, es decir, un reconocimiento excepcional que no depende de aportes previsionales sino que se otorga como contraprestación al honor y buen desempeño en el cargo.

“La medida solicitada por quien acciona afecta el interés público, ya que se estaría ordenando el pago de un beneficio de significativa consideración económica y se vulnerarían las políticas de veracidad y transparencia en la gestión de los asuntos públicos, dos aspectos cruciales en la lucha eficiente contra la corrupción, todo lo cual afectaría los recursos del Estado“, advirtió el organismo previsional.