La Justicia rechazó el pedido de Rivadavia para frenar el cierre de la maternidad del Saporiti

La Justicia provincial rechazó la medida cautelar presentada por la Municipalidad de Rivadavia para intentar frenar el cierre de los servicios de maternidad y neonatología del Hospital Carlos Saporiti, en un nuevo capítulo del conflicto entre el municipio y el Ministerio de Salud de Mendoza.

La resolución fue firmada este 12 de mayo por el Juzgado Civil y Comercial de Rivadavia y desestimó el pedido de reapertura inmediata de los servicios suspendidos mediante la Resolución 468/2026 del Ministerio de Salud provincial.

La acción judicial había sido impulsada por el municipio encabezado por Ricardo Mansur junto a 14 mujeres embarazadas, quienes sostenían que el cierre afectaba el acceso a la salud materno-infantil y generaba riesgos para pacientes de zonas rurales del Este mendocino.

El eje de la discusión

El conflicto comenzó a fines de marzo, cuando el Ministerio de Salud resolvió centralizar los partos del Este provincial en el Hospital Perrupato, en San Martín, y cerrar el área de maternidad del Saporiti. Desde el Gobierno argumentaron que la medida responde a la caída sostenida de nacimientos y a la necesidad de readecuar espacios para fortalecer el área de salud mental.

Desde Rivadavia cuestionaron la decisión y advirtieron que las derivaciones obligatorias al Hospital Hospital Alfredo Perrupato podrían generar demoras de más de 40 minutos en situaciones de emergencia obstétrica.

Incluso, el municipio ofreció alternativas para sostener el funcionamiento de la maternidad, entre ellas la construcción de una sala de salud mental y colaboración económica para mantener el servicio.

Qué dijo la Justicia

En el fallo, la Justicia sostuvo que no estaban acreditados los requisitos necesarios para otorgar una medida cautelar innovativa, una herramienta excepcional que modifica una situación antes de una sentencia definitiva.

La resolución también remarcó que la medida del Ministerio de Salud “goza de presunción de legitimidad” por tratarse de un acto administrativo emitido por autoridad competente. Además, consideró que no se probó de manera suficiente la existencia de un daño irreparable e inminente derivado de las derivaciones al Perrupato.

Otro de los puntos centrales del fallo fue que aceptar el pedido del municipio implicaría adelantar el resultado final del amparo, ya que la cautelar coincidía prácticamente con el reclamo de fondo.

De todos modos, la jueza aclaró que el rechazo de la cautelar no significa un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la resolución sanitaria, cuestión que seguirá siendo analizada en el marco de la acción de amparo todavía en trámite.