La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria y Julio De Vido volverá a la cárcel este jueves

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido volverá a quedar detenido en una cárcel, luego de que el Tribunal Oral Federal N° 4 rechazara este miércoles por la noche el pedido de su defensa para cumplir en su domicilio la pena de cuatro años de prisión impuesta por el segundo juicio de la tragedia ferroviaria de Once.

Los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero firmaron una resolución en la que dispusieron “indefectiblemente” que el ex funcionario se deberá presentar este jueves a las 8.30 en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 para cumplir con la condena, la cual quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Cabe resaltar que De Vido, de 75 años, había solicitado la prisión domiciliaria por razones de salud y su edad avanzada, amparándose en la normativa que permite ese beneficio a partir de los 70 años. La defensa argumentó que el ex ministro enfrenta dificultades médicas que le impedirían permanecer en una cárcel común.

El Tribunal Oral Federal N° 4 desestimó los argumentos y confirmó que el cumplimiento deberá ser en prisión efectiva. Luego de presentarse en Comodoro Py, De Vido deberá conectarse por Zoom para continuar siguiendo la audiencia del requerimiento de elevación a juicio de la causa Cuadernos, en la que también está imputado.

La condena contra el ex titular de Planificación Federal corresponde al segundo juicio por la tragedia de Once, el siniestro ferroviario ocurrido en febrero de 2012 que dejó 51 muertos y más de 700 heridos.