La Justicia reactivó la causa por la millonaria mansión de Pilar vinculada a dirigentes de la AFA

La causa judicial por la millonaria casa quinta de Pilar vinculada a dirigentes de la AFA sumó este viernes un nuevo capítulo. La Cámara Federal de Casación Penal anuló el envío del expediente a la Justicia federal de Campana y ordenó dictar un nuevo fallo para definir qué tribunal continuará con la investigación.

La investigación se centra en establecer si los bienes pertenecen a dirigentes de la AFA, cuyo presidente es Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino, entre otros actores.

La decisión vuelve a poner bajo la lupa una causa que involucra una mansión valuada en 17 millones de dólares y que la Justicia investiga por presunto lavado de dinero y uso de testaferros ligados a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La causa vuelve a Buenos Aires

Por mayoría, la Sala I de Casación resolvió dejar sin efecto la decisión de la Cámara Federal de San Martín, que en enero había enviado el expediente al juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.

Ahora, el conflicto de competencia deberá ser analizado nuevamente por la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá la última palabra sobre qué fuero debe quedarse con la investigación.

La resolución fue impulsada tras una apelación presentada por la fiscalía, que cuestionó el traslado de la causa a Campana y sostuvo que el expediente debía continuar bajo la órbita del fuero penal económico porteño.

La mansión y las sospechas sobre dirigentes de la AFA

La investigación gira en torno a una lujosa propiedad ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires, que habría sido adquirida a través de la firma Real Central, vinculada a Luciano Pantano y su madre Ana Conte.

Según la hipótesis judicial, ambos habrían actuado como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. Entre los nombres que aparecen mencionados en el expediente figuran el presidente de la entidad, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.

Además de la mansión, la causa también incluye una flota de autos de colección, caballerizas y un helipuerto hallados durante allanamientos realizados en el marco de la investigación.

Un expediente con idas y vueltas

El expediente ya pasó por distintos tribunales y jueces federales, lo que viene demorando definiciones de fondo sobre las responsabilidades penales.

Con la nueva resolución de Casación, el caso vuelve a foja cero en la discusión sobre la competencia judicial, mientras la investigación continúa abierta y suma tensión dentro del fútbol argentino.