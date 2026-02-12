La Justicia ordenó restituir la pensión vitalicia de Cristina Kirchner

La Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restituir la pensión vitalicia que percibía Cristina Fernández de Kirchner como viuda del expresidente Néstor Kirchner y suspendió los efectos de la resolución administrativa que había dispuesto su baja.

La decisión fue adoptada por la Sala III del tribunal en el expediente “Fernández Cristina Elisabet c/ ANSES s/ Nulidad de acto administrativo”, al hacer lugar parcialmente al recurso de apelación presentado contra el rechazo de una medida cautelar en primera instancia.

De este modo, la exmandataria volverá a percibir el beneficio mientras se sustancia el juicio principal contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El voto que encabezó el acuerdo fue el del juez Sebastián Russo, quien sostuvo que en el caso se encontraban reunidos los requisitos para conceder la tutela cautelar.

El magistrado indicó que debía otorgarse “prevalencia al carácter alimentario del derecho cuya tutela se persigue y a la situación de desprotección en la que queda colocada la actora como consecuencia de la decisión adoptada por el organismo”.

La resolución suspendida es la 2024-1092-ANSES, mediante la cual el organismo previsional había dado de baja el beneficio de asignación mensual vitalicia N° 40-5-8085213-0, reconocido a Cristina Kirchner en su carácter de “causahabiente” del ex presidente fallecido en 2010.

En su análisis preliminar, Russo consideró que “el acto administrativo cuestionado no exhibe, en esta etapa inicial, un nexo causal claro y suficiente entre los motivos invocados y la baja del beneficio de pensión cuya rehabilitación se pretende”. No obstante, aclaró que esa cuestión deberá examinarse con mayor profundidad al momento de dictarse la sentencia definitiva.

En cuanto al requisito del peligro en la demora, el juez sostuvo que “la suspensión del beneficio priva a la actora de ingresos de naturaleza alimentaria, circunstancia que resulta idónea para generar un perjuicio actual y de difícil reparación ulterior”, por lo que entendió procedente dictar una medida innovativa que suspenda preventivamente los efectos de la baja.

La resolución dispuso “hacer lugar parcialmente” al recurso y “suspender los efectos de la resolución 2024-1092-ANSES, en relación al beneficio derivado del fallecimiento de quien en vida fuera su esposo, mientras dure la sustanciación del presente juicio”.

Tras conocerse la decisión, fuentes del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, anticiparon que el Gobierno presentará un recurso federal extraordinario a través del equipo de Legales de la ANSES con el objetivo de frenar la medida y mantener la quita del beneficio.