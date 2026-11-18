La jueza Karina Alonso Candis, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social, ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) suspender en un plazo de diez días el descuento del 20% que se aplicaba sobre la pensión de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner. La retención representaba aproximadamente $3,2 millones mensuales sobre un haber bruto que en agosto alcanzó los $16.090.877.

La magistrada fundamentó su decisión en que la medida cautelar que restituyó provisoriamente la pensión, dictada en febrero por los camaristas Juan Fantini y Sebastián Russo, no contemplaba esa deducción. También señaló que la resolución administrativa utilizada por ANSES para justificar el descuento no establecía expresamente la posibilidad de aplicar esa retención. La prestación continuará sujeta a otros descuentos legales, como los correspondientes a la obra social y al impuesto a las Ganancias.

La pensión había sido restituida de manera provisoria en agosto, luego de que ANSES la diera de baja en noviembre de 2024, tras confirmarse la condena de la expresidenta en la causa Vialidad. Además de ordenar el cese de la retención, Alonso Candis ratificó el reclamo de la defensa para que se liquiden los haberes retroactivos desde el 24 de abril, fecha en la que quedó firme la medida cautelar, según lo establecido por el juzgado el 23 de junio.

La continuidad definitiva del beneficio todavía debe resolverse en la causa de fondo. El conflicto comenzó cuando ANSES suspendió las dos asignaciones vitalicias que percibía Kirchner: la correspondiente a su condición de expresidenta y la derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner. La discusión también involucra la Ley 24.018, que establece incompatibilidades entre el cobro de la asignación por haber ejercido la Presidencia y otras jubilaciones o pensiones. La situación generó cuestionamientos jurídicos por la restitución provisoria de los fondos mientras continúa el debate sobre la legitimidad de ambos beneficios.