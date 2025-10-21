La Justicia mendocina lanzó una alerta sobre una nueva modalidad de estafa virtual

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza emitió una alerta urgente ante una modalidad de estafa virtual que utiliza la imagen de la reconocida empresa tecnológica Globant para engañar a usuarios con falsas oportunidades de inversión. La advertencia fue lanzada por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, que pidió extremar precauciones frente a ofertas que prometen rentabilidad inmediata.

Según detallaron las autoridades, los delincuentes crean sitios web y perfiles en redes sociales que imitan el diseño, los logotipos y el contenido oficial de Globant, una compañía de prestigio internacional dedicada al desarrollo de software y tecnología. Estas páginas falsas ofrecen supuestas inversiones vinculadas a proyectos de inteligencia artificial, asegurando retornos rápidos y sin riesgo.

La fiscal Gabriela García Cobos explicó al Post que las víctimas son contactadas a través de redes sociales, grupos de chat o resultados de búsqueda en internet, que redirigen a plataformas fraudulentas. Una vez que los usuarios ingresan, se les solicita transferir dinero a cuentas particulares controladas por los estafadores, acompañando la maniobra con simulaciones gráficas que muestran falsos crecimientos de inversión.

Desde la Fiscalía remarcaron la importancia de verificar siempre la legitimidad de los sitios antes de hacer cualquier operación financiera. “No existen inversiones mágicas ni ganancias inmediatas. Si algo suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente sea falso”, advirtió García Cobos, quien insistió en consultar con fuentes oficiales antes de realizar una transferencia o brindar datos personales.

Las autoridades también recomendaron evitar hacer clic en enlaces sospechosos, comprobar que las páginas sean oficiales (verificando el dominio y la seguridad del sitio) y no compartir información bancaria o personal en plataformas desconocidas. Ante cualquier duda o sospecha, se pidió radicar la denuncia correspondiente para prevenir nuevas víctimas.

Este tipo de delitos informáticos ha crecido en Mendoza en los últimos meses, afectando principalmente a personas que buscan invertir en el mercado digital sin conocer sus riesgos. El Ministerio Público Fiscal instó a la población a mantenerse alerta y desconfiar de promesas de dinero fácil, recordando que la reputación de empresas reconocidas como Globant suele ser utilizada por estafadores para ganar credibilidad y manipular la confianza de los usuarios.