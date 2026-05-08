La Justicia levantó la cautelar y se reactivan artículos clave de la reforma laboral: qué cambia

La Justicia resolvió levantar la medida cautelar que mantenía suspendidos algunos artículos de la Ley de Modernización Laboral, en un fallo que reconfigura el escenario normativo y abre una nueva etapa en la implementación de la reforma impulsada por el Gobierno nacional.

La decisión implica que los puntos cuestionados de la reforma laboral, que habían sido frenados de manera provisoria en el marco de presentaciones judiciales, recuperan ahora su vigencia. De esta manera, el Ejecutivo vuelve a contar con herramientas clave para avanzar con cambios en el mercado de trabajo.

Qué cambia tras el fallo

La cautelar había sido dictada como respuesta a planteos que advertían sobre posibles afectaciones a derechos laborales. Sin embargo, con el levantamiento de esa medida, la Justicia consideró que no se encontraban dadas las condiciones para mantener la suspensión mientras continúa el análisis de fondo.

En términos prácticos, esto habilita nuevamente la aplicación de artículos vinculados a la flexibilización de ciertas condiciones laborales, mecanismos de contratación y otros aspectos que forman parte del paquete de modernización.

Un capítulo más en la disputa judicial

La reforma laboral viene atravesando distintos frentes judiciales desde su aprobación, con presentaciones de sindicatos y sectores opositores que buscan frenar su implementación total o parcial.

Si bien el fallo no implica una resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la ley, sí marca una señal favorable para el Gobierno en el corto plazo, al permitirle avanzar con la reglamentación y puesta en marcha de los cambios.

Impacto y lo que viene

El levantamiento de la cautelar reabre el debate sobre el alcance de la reforma laboral y sus efectos en el empleo.

De todos modos, el conflicto judicial sigue abierto y se espera que continúen las discusiones en tribunales, por lo que el escenario podría volver a modificarse en función de futuras resoluciones.

El Gobierno celebró

El Ministerio de Capital Humano destacó este jueves que tras el reciente fallo judicial, la ley de modernización laboral se encuentra en “plena vigencia”.

“El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12 dejó sin efecto la medida cautelar requerida por la CGT, y que fuera dispuesta por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que suspendió 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802″, se indicó en un comunicado.