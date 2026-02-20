La Justicia le prohibió a Chiqui Tapia salir del país: ¿peligra su presencia en el Mundial?

La Justicia no para de darle malas noticias a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Este jueves, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la institución Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. Además, a cuatro meses del próximo Mundial, les prohibió salir del país.

Según lo dispuesto por el magistrado, Tapia deberá presentarse a declarar el próximo 5 de marzo, mientras que Toviggino deberá hacerlo un día después. Tras las indagatorias, el juez tendrá un plazo de diez días para resolver la situación procesal de los acusados, que podría derivar en procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento.

Además de Tapia y Toviggino, también fueron citados Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de AFA; Gustavo Lorenzo, director general del organismo y el ex secretario general Víctor Blanco, exmandatario de Racing.

Tapia y Toviggino deberán presentarse a declarar en los primeros días de marzo.

Cabe destacar que esta medida se dispuso en el marco de una causa que investiga la presunta apropiación indebida de retenciones impositivas y aportes a la seguridad social por más de $19.353 millones. El caso inició a partir de un requerimiento de ARCA, que detectó presuntas irregularidades en el depósito de impuestos retenidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Los montos que la Justicia investiga incluyen más de $663 millones en IVA, casi $2.000 millones en retenciones del Impuesto a las Ganancias, más de $8.016 millones correspondientes al régimen del artículo 79 y $8.675 millones en aportes previsionales.

Cabe resaltar que el Régimen Penal Tributario establece penas de de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no depositen fondos descontados a terceros.

Un dato a destacar de la disposición judicial que pesa sobre Tapia y Toviggino es que la prohibición para salir del país es por tiempo indeterminado, por lo que existe la posibilidad real de que -debido a la cercanía de fechas- ambos se pierdan el Mundial, que comenzará a mediados de 2026.