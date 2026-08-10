La Justicia intimó a Manuel Adorni a justificar sus bienes tras detectar inconsistencias en su patrimonio

La Fiscalía federal intimó a Manuel Adorni para que justifique la evolución de sus bienes luego de que un informe técnico detectara inconsistencias entre distintos movimientos patrimoniales y los ingresos acreditados de su grupo familiar.

El fiscal federal Gerardo Pollicita le otorgó un plazo de 15 días para responder un requerimiento compuesto por 20 puntos, en el marco de la causa en la que se investiga al exjefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida se tomó después del análisis realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), que estudió la situación patrimonial y financiera de Adorni y de su pareja, Bettina Angeletti.

Según el documento judicial, el cruce de la información permitió detectar incrementos, compras y desembolsos que hasta el momento no encontraron una explicación suficiente al ser comparados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar.

La investigación analizó la evolución patrimonial desde diciembre de 2023 hasta la actualidad.

Los bienes y gastos que deberá explicar Manuel Adorni

Entre los principales puntos que deberá responder el exfuncionario aparece el origen de US$245.000 destinados a la remodelación integral de una vivienda ubicada en el country Indio Cua.

También tendrá que justificar la procedencia del dinero utilizado para comprar ese lote, adquirir un vehículo Jeep y afrontar la compra y remodelación de otro inmueble.

La Fiscalía también puso la lupa sobre los gastos realizados en efectivo, tanto en pesos como en moneda extranjera, para financiar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares.

Otro de los puntos centrales está relacionado con las criptomonedas. Los investigadores buscan determinar el origen del capital utilizado por Adorni para operar con activos virtuales y analizar los supuestos US$200.000 que afirmó haber invertido en Bitcoin.

El requerimiento también solicita explicaciones sobre préstamos atribuidos a familiares, ingresos declarados como exentos del impuesto a las Ganancias y operaciones realizadas a través de terceros.

Una investigación por presunto enriquecimiento ilícito

Para realizar el informe, la DAFI analizó la composición y evolución de bienes, inversiones, créditos y deudas del grupo familiar.

También reconstruyó ingresos y egresos para compararlos con la adquisición de propiedades, gastos extraordinarios, consumos, pagos en efectivo y movimientos financieros.

La investigación incluyó además las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Adorni y sus posteriores rectificaciones.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito continúa en etapa de instrucción y, por el momento, no existe una determinación judicial sobre la existencia de un desbalance patrimonial concreto.

Ahora será Adorni quien deberá presentar la documentación y las explicaciones requeridas por la Fiscalía para justificar el origen de los fondos y las operaciones señaladas en el expediente.