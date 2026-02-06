La Justicia federal rechazó una medida cautelar para frenar el traslado del sable corvo de San Martín

Este jueves, la Justicia federal– a través de un fallo de la jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12- rechazó la medida cautelar interpuesta por descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero que buscaba impedir el traslado del sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo. De este modo, se habilitó el cambio de custodia de la reliquia histórica.

En su resolución, Giménez sostuvo que no se acreditaron los requisitos legales necesarios para suspender el traslado y señaló que no está probada la existencia de un “cargo” jurídico en la donación realizada en 1897 que obligue al Estado a conservar el sable exclusivamente en el museo. En ese sentido, recordó que la pieza permaneció bajo custodia del Regimiento de Granaderos durante casi cinco décadas, entre 1967 y 2015, sin objeciones judiciales de los herederos.

Sin embargo, si bien la jueza habilitó el traslado, ordenó que el Gobierno nacional y el Regimiento de Granaderos presenten en un plazo de cinco días informes detallados sobre el destino final del sable, las medidas de seguridad y los protocolos de conservación que se adoptarán. En ese sentido, cabe destacar que los demandantes habían manifestado su preocupación por el traslado, especialmente por el uso de un helicóptero para llevar la pieza a San Lorenzo.

El traslado del emblemático sable generó fuertes repercusiones, destacándose la renuncia “indeclinable” de la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, quien se mostró en contra del movimiento de la reliquia. “Esto responde a una interpretación muy original del proceso de donación“, afirmó, al tiempo que recordó que el debate sobre el sable “no es nuevo” en la historia argentina.

Cabe recordar que el traslado del sable fue dispuesto hace algunos días por el mismo presidente Javier Milei mediante el decreto 81/2026. También se prevé un acto oficial el próximo sábado en el Campo de la Gloria, en la ciudad santafesina de San Lorenzo, donde el Mandatario encabezará la ceremonia en el sitio donde San Martín derrotó a las fuerzas realistas en 1813.