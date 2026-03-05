La Justicia decretó la quiebra de Garbarino y ordenó la liquidación total de la histórica cadena

La histórica cadena de electrodomésticos Garbarino fue declarada en quiebra por la Justicia comercial, que ordenó la liquidación total de la empresa tras el fracaso del concurso preventivo iniciado en 2021. El fallo marca un nuevo capítulo en la crisis de una de las marcas más reconocidas del retail argentino.

El final judicial de una cadena histórica

El fallo fue firmado por el juez Fernando D’Alessandro, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7, el pasado 4 de marzo, aunque la resolución se conoció públicamente este jueves. En su decisión, el magistrado sostuvo que ya no existían alternativas viables para salvar a la compañía, debido a que no logró reunir las mayorías necesarias entre sus acreedores para aprobar un acuerdo de pago.

Con la declaración de quiebra, la empresa pierde el control sobre sus bienes y patrimonio, que ahora quedarán bajo la administración de una sindicatura designada por la Justicia. Ese organismo será el encargado de inventariar los activos, analizar la situación financiera y avanzar con el proceso de liquidación para afrontar las deudas acumuladas.

Además, el fallo dispuso medidas específicas contra los directivos de la compañía. El presidente Carlos Rosales, la vicepresidenta María Marta Facio y el director Gabriel Rosales quedaron inhabilitados para ejercer el comercio y no podrán salir del país hasta octubre de 2026, cuando la sindicatura presente el informe final sobre la situación patrimonial de la empresa.

Como parte del proceso judicial, también se ordenó la clausura e inspección de varios locales comerciales vinculados a la cadena. Además, la resolución judicial no solo afecta a Garbarino, sino también a empresas vinculadas a su estructura societaria. En ese sentido, la quiebra se extiende a Tecnosur y Digital Fueguina, dos compañías radicadas en Tierra del Fuego que poseen participaciones dentro del grupo empresarial.

Durante décadas, Garbarino fue una de las marcas más reconocidas del mercado de electrodomésticos en Argentina, con una amplia red de sucursales en todo el país y una fuerte presencia en la venta de tecnología y artículos para el hogar. Sin embargo, en los últimos años la compañía enfrentó problemas financieros, deudas con proveedores y conflictos laborales, lo que derivó en el cierre de tiendas y el deterioro de su actividad comercial.

Garbarino y una crisis que golpea a distintas empresas

El caso de Garbarino se suma a una lista creciente de empresas que atraviesan crisis financieras, conflictos laborales o procesos de cierre en distintos sectores de la economía argentina. Uno de los casos más recientes es el de Fate, la histórica fabricante de neumáticos, que cerró su planta tras más de 80 años de actividad. La decisión se produjo luego de que el Gobierno nacional no lograra alcanzar un acuerdo entre la empresa y el sindicato en medio de un conflicto laboral que derivó en una conciliación obligatoria cuyo plazo vence el 11 de marzo.

En la industria de bebidas, la Cervecería Quilmes debió reducir su planta de personal en su establecimiento de Zárate. De los 260 trabajadores que tenía originalmente, la empresa continuará operando con 80 empleados, lo que representa un recorte del 43%. Desde la firma explicaron que la decisión responde a la caída del consumo y la apertura de importaciones, factores que impactaron en su situación financiera.

Otro caso resonante fue la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), empresa encargada de producir yogures y postres de la marca SanCor. El cierre implicó el despido de alrededor de 400 trabajadores en sus plantas ubicadas en Lincoln (Buenos Aires) y Monte Cristo (Córdoba), tras el fracaso del concurso preventivo iniciado en 2024.

En tanto, la empresa Lácteos Verónica atraviesa una profunda crisis productiva que mantiene paralizadas sus plantas en Lehmann, Suardi y Clason, en la provincia de Santa Fe. Los trabajadores denuncian meses de deuda salarial, falta de insumos y la paralización de las líneas de producción, una situación que pone en riesgo unos 700 puestos de trabajo.

A la lista se suman conflictos en compañías como Granja Tres Arroyos, donde los empleados reclaman salarios, aguinaldos y horas extras adeudadas, así como problemas financieros en la bodega sanjuanina Casa Montes, que enfrenta una deuda superior a 450 millones de pesos.

En la industria textil también se registraron ajustes. El Grupo Dass, con planta en Eldorado (Misiones), desvinculó a más de 40 trabajadores ante la caída de la demanda, mientras que la empresa Emilio Alal cerró definitivamente sus fábricas en Goya (Corrientes) y Villa Ángela (Chaco), dejando sin empleo a más de 260 personas.

El sector industrial tampoco quedó al margen. La siderúrgica Acindar aplicó múltiples suspensiones de trabajadores durante los últimos dos años debido a la baja en la producción, mientras que la fabricante de aires acondicionados Aires del Sur (ADS) se declaró en quiebra en Tierra del Fuego, lo que derivó en la toma de la fábrica por parte de los empleados.