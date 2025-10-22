La Justicia de Mendoza condenó a los implicados en una toma de rehenes en Almafuerte I

La Justicia de Mendoza condenó a diez años de prisión a cuatro internos del Complejo de Alojamiento Permanente Almafuerte I por haber protagonizado una toma de rehenes el 24 de mayo de 2023, dentro del establecimiento ubicado en Cacheuta. El fallo, emitido por el Tribunal Penal Colegiado N°2, fue calificado por fuentes judiciales como “de alto impacto institucional”.

Los responsables fueron identificados como Omar Alexander Gómez Cortez, Ricardo Cortez Acosta, Pablo Morales Montenegro y Héctor Mercado López, quienes deberán cumplir 10 años adicionales a las penas que ya purgan por delitos anteriores, entre ellos homicidios y robos agravados.

La toma de rehenes -que se prolongó durante varias horas- ocurrió el 24 de mayo de 2023 durante una jornada educativa en el Sector de Educación del Módulo 5. Cerca de las 16, los internos retuvieron a un docente de la Dirección General de Escuelas (DGE) y a un efectivo penitenciario.

La intervención inmediata de personal especializado permitió recuperar el control del área y resguardar la integridad de las víctimas, aunque el episodio derivó en una investigación penal y disciplinaria que culminó con esta nueva condena.

El prontuario de los condenados

Gómez Cortez, con más de 23 años de detención, había sido condenado por homicidio criminis causa en grado de tentativa, y su nombre está ligado a la creación de la Ley Petri, la cual endureció los beneficios penitenciarios. Su historial lo ubica entre los internos más peligrosos del sistema carcelario mendocino.

Morales Montenegro, con una condena de 24 años y dos meses, alcanzó notoriedad pública en 2014 al intentar fugarse vestido de mujer. Su prontuario incluye múltiples episodios de violencia y evasiones frustradas.

Mercado López, condenado a 35 años por homicidio criminis causa, ya había participado en otra toma de rehenes dentro del mismo penal. Según fuentes del Servicio Penitenciario, “su reincidencia lo ubica como un caso emblemático de peligrosidad extrema”.

Por último, Cortez Acosta -condenado por un homicidio cometido siendo menor de edad- cumple 6 años y medio de prisión, con antecedentes de robos y motines internos. Llevaba más de cuatro años detenido al momento de la toma.