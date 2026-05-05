La Justicia de Familia sale a los distritos de Tupungato: cómo podés resolver tu situación sin ir al juzgado

La Justicia de Familia de Tupungato volverá a desplegar operativos en territorio durante mayo, con el objetivo de acercar el servicio judicial a vecinos que viven lejos de la sede central. La iniciativa busca garantizar un acceso más ágil y directo a la justicia, especialmente en zonas rurales del departamento.

Las jornadas se realizarán los viernes 8, 15, 22 y 29 de mayo desde las 9 de la mañana, y tendrán lugar en centros de salud de cada distrito (elegidos por su alta concurrencia y cercanía con la comunidad). Allí, equipos judiciales atenderán consultas y brindarán asesoramiento legal sin necesidad de trasladarse hasta el juzgado.

El operativo no solo apunta a la orientación legal, sino también a destrabar causas. Se realizará un relevamiento de expedientes en trámite para detectar demoras y avanzar hacia su resolución, evitando que procesos judiciales queden estancados. Participarán la conjueza del Tribunal y la asesora de Niños, Niñas y Adolescentes (junto a su equipo técnico), quienes analizarán cada caso en curso.

La jueza de Familia, Rebeca Ropero, explicó que quienes asistan podrán consultar sobre el estado de sus causas o iniciar nuevas gestiones. Se brindará asesoramiento sobre temas como cuota alimentaria, régimen de comunicación o medidas de protección por violencia familiar, además de orientación sobre cómo comenzar un trámite (incluyendo derivaciones a abogados o indicaciones para acceder a instancias de mediación).

El cronograma contempla visitas en distintos puntos del departamento: Anchoris (8 de mayo en el Centro de Salud N° 184), Cordón del Plata (15 de mayo en el Centro de Salud N° 94), El Zampal (22 de mayo en el Centro de Salud N° 95) y San José (29 de mayo en el Centro de Salud N° 92). La propuesta apunta a reducir barreras geográficas y fortalecer la cercanía entre la Justicia y la comunidad.