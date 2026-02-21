La Justicia de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles impuestos por Trump: ¿peligra el acuerdo con Argentina?

Sorpresa. Esa es la palabra que mejor puede describir la reacción que tuvo el gobierno de Javier Milei luego de que se hiciera público que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles impuestos por Donald Trump a los distintos países del mundo que comercialicen con el gigante norteamericano.

El estupor del Ejecutivo nacional se debe q que la decisión judicial impacta de lleno en el acuerdo comercial que la gestión de Milei firmó con Trump a comienzos de febrero. Cabe recordar que dicho entendimiento pone a Argentina en un lugar de privilegio, ya que le permitía evitar los gravámenes impuestos a otras naciones.

Ante este inesperado escenario, distintos integrantes del Ejecutivo nacional llevaron a cabo una cumbre en Casa Rosada, la cual estuvo encabezada por el asesor presidencial Santiago Caputo. Además, contó con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Desregulación, Federico Sturzenegger; y al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne. Minutos después llegaría el canciller Pablo Quirno, quien firmó el acuerdo y trabajó en los detalles de su anuncio. También se sumaría el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Si bien los funcionarios evitaron dar precisiones sobre si la medida judicial haría caer el acuerdo, sí llegaron a afirmarles a los periodistas acreditados que se trataba de una reunión “ya pactada hace un tiempo“. En este marco, trascendió que si bien el entendimiento se mantendría en pie, este sufriría algunas modificaciones.

Cabe resaltar que el texto final del entendimiento aún no llegó formalmente al país debido a cuestiones diplomáticas y de traducción. En ese escenario, una vez que arribe, el Ejecutivo prevé enviarlo al Congreso durante marzo para su puesta en vigencia.

¿Qué dice el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos?

El acuerrdo entre las administraciones de Milei y Trump establece que Estados Unidos eliminará aranceles para 1.675 productos argentinos de distintos sectores, lo que, según la comunicación oficial, permitiría recuperar exportaciones por más de 1.000 millones de dólares.

Además, se amplía a 100.000 toneladas el cupo de acceso preferencial para la carne bovina argentina a partir de 2026, sumando 80.000 toneladas adicionales a las ya vigentes. También se prevé la revisión de los aranceles al acero y al aluminio y el respaldo de organismos financieros estadounidenses para impulsar inversiones en sectores estratégicos del país.

Por su parte, Argentina se compromete a reducir o eliminar aranceles en más de 240 posiciones vinculadas a bienes de capital, autopartes, insumos industriales y productos médicos, además de otorgar cuotas específicas para determinados bienes.

El acuerdo incluye capítulos sobre comercio digital y estándares de propiedad intelectual, con el objetivo de generar mayor previsibilidad normativa y facilitar la inserción de empresas tecnológicas y exportadores en el mercado estadounidense.