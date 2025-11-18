La Justicia confirmó el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros, donde se investigan presuntas irregularidades en la contratación de pólizas durante su gobierno. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la decisión alcanzó también al broker Héctor Martínez Sosa y a su esposa María Cantero, quien se desempeñó como secretaria privada del exmandatario.

La resolución incluyó además a Osvaldo Alfredo Tortora, Agustín Beraldi, Emanuel Raúl Andrés Calvo y Andrés Severino, imputados por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. En el caso de Cantero, la Cámara sostuvo la acusación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Asimismo, el tribunal ratificó los procesamientos y la prohibición de salida del país para Alberto Carlos Pagliano, Gustavo Carlos García Argibay, Carlos Alberto Soria, Fernando Arana y Mauro Damián Tanos, señalados por negociaciones incompatibles y por defraudación contra la administración pública.

Alberto Fernández junto al broker Héctor Martínez Sosa.

Con este fallo de la Sala II, el expresidente quedó en condiciones de enfrentar un juicio oral, siempre que el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo consideren concluida la instrucción. Según trascendió, la causa se inició tras una investigación periodística que reveló contratos y comisiones vinculadas a Nación Seguros.

La imputación sostiene que Fernández firmó el decreto 823/21, que obligó a todas las áreas del Estado a contratar sus pólizas a través de la aseguradora estatal. Tras esa decisión, la firma Martínez Sosa y Compañía S.A. habría percibido el 59,6% de las comisiones pagadas por Nación Seguros, lo que representó más de $2.250 millones, de acuerdo con el fallo firmado por los camaristas Roberto Boico y Martín Irurzun.

Los jueces indicaron que ese volumen de comisiones significó un “relevante incremento” respecto del negocio previo del broker, lo que reforzó las sospechas de irregularidades en las contrataciones estatales. Con la confirmación de los procesamientos, el expediente avanza hacia una nueva etapa en la que se definirá la elevación a juicio y la responsabilidad penal de los acusados.