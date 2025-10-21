Search
Instagram Facebook Twitter
i
Esperó dos años

La Justicia absolvió a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual

El Tribunal Oral de Lomas de Zamora consideró que no hubo pruebas suficientes para condenar al jugador colombiano.

Tras más de dos años de investigación, la Justicia argentina dictó sentencia definitiva en la causa por abuso sexual contra Sebastián Villa.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Lomas de Zamora resolvió absolver al futbolista colombiano al considerar que no existieron pruebas concluyentes que acreditaran los hechos denunciados por su expareja, Tamara Doldán.

Villa, de 29 años y actual jugador de Independiente Rivadavia, fue absuelto luego de que su defensa lograra desestimar las pruebas presentadas en la instrucción inicial. Según detalló el fiscal del caso, “no se ha brindado elemento sustantivo, ni prueba autónoma que permita acreditar con certeza la ocurrencia del evento tal cual se denunciara de inicio”.

El ex futbolista de Boca ya había sido condenado en 2023 a dos años de prisión en suspenso por violencia de género contra su anterior pareja, Daniela Cortés, en un hecho ocurrido en abril de 2020. Esta segunda causa, iniciada en 2021, se mantenía abierta y generaba incertidumbre sobre su futuro profesional.

En 2024, Villa había llegado a un acuerdo económico con Doldán, aunque la Fiscalía decidió continuar con la investigación. Durante el juicio, la denunciante expresó que las relaciones con el futbolista se dieron en un marco de intimidad y que no deseaba que los detalles se ventilaran públicamente. Un informe psicológico forense concluyó que la decisión de Doldán fue “voluntaria y libre de presiones”.

ETIQUETAS:

Independiente RivadaviaSebastián VillaTribunal Oral

+ Noticias

Esperó dos años

La Justicia absolvió a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual

Por: Agustin Zamora

reclamo

Segundo intento: los taxistas mendocinos vuelven a manifestarse contra las apps como Uber o Cabify

Por: Redacción NDI

Tupungato vota

Elecciones en Tupungato: cómo es la boleta y quiénes son los candidatos

Por: Agustin Zamora

De Mendoza al mundo

Una bodega de Tunuyán exporta su primer malbec vegano a Perú

Por: María Orozco

cuándo vence

Tupungato digitaliza sus tasas: ya podés pagar el segundo bimestre 2025 de forma online

Por: Redacción NDI

torneo

Tupungato: la escuela de Ajedrez “Pablo Agostinelli” dejó en alto al departamento

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter