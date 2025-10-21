La Justicia absolvió a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual

Tras más de dos años de investigación, la Justicia argentina dictó sentencia definitiva en la causa por abuso sexual contra Sebastián Villa.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Lomas de Zamora resolvió absolver al futbolista colombiano al considerar que no existieron pruebas concluyentes que acreditaran los hechos denunciados por su expareja, Tamara Doldán.

Villa, de 29 años y actual jugador de Independiente Rivadavia, fue absuelto luego de que su defensa lograra desestimar las pruebas presentadas en la instrucción inicial. Según detalló el fiscal del caso, “no se ha brindado elemento sustantivo, ni prueba autónoma que permita acreditar con certeza la ocurrencia del evento tal cual se denunciara de inicio”.

El ex futbolista de Boca ya había sido condenado en 2023 a dos años de prisión en suspenso por violencia de género contra su anterior pareja, Daniela Cortés, en un hecho ocurrido en abril de 2020. Esta segunda causa, iniciada en 2021, se mantenía abierta y generaba incertidumbre sobre su futuro profesional.

En 2024, Villa había llegado a un acuerdo económico con Doldán, aunque la Fiscalía decidió continuar con la investigación. Durante el juicio, la denunciante expresó que las relaciones con el futbolista se dieron en un marco de intimidad y que no deseaba que los detalles se ventilaran públicamente. Un informe psicológico forense concluyó que la decisión de Doldán fue “voluntaria y libre de presiones”.