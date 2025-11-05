La jubilada que atropelló y mató a un adolescente frente al Parque General San Martín recibió prisión domiciliaria

El fiscal de Tránsito Fernando Giunta resolvió otorgar la detención domiciliaria a María Amelia Albina Molina, la mujer de 82 años imputada por atropellar el pasado sábado frente al Parque General San Martín a dos adolescentes y causar la muerte de uno de ellos. Cabe destacar que Giunta dispuso -además- el uso de tobillera electrónica y la prohibición de salir de su vivienda.

La mujer fue imputada por homicidio culposo y lesiones culposas graves, ambos agravados por haber pasado un semáforo en rojo y en concurso real. La decisión se tomó luego de evaluar su edad avanzada y su estado de salud, según confirmaron fuentes judiciales.

La fiscalía informó que en los próximos días se incorporarán pruebas clave para la causa. Con este material, sumado a los registros ya recolectados, se solicitará la audiencia de prisión preventiva para definir la situación procesal de la imputada.

El hecho ocurrió el sábado al mediodía, en la intersección de avenida Boulogne Sur Mer y calle Clark, frente al ingreso del Mendoza Tenis Club, en la Ciudad de Mendoza. En ese lugar, un vehículo Volkswagen Up que cruzó con el semáforo en rojo embistió a los dos menores que circulaban por la zona.

Debido al impacto, Fausto Morcos García, de 13 años, murió en el lugar, mientras que su compañero resultó con lesiones graves y fue trasladado de urgencia al Hospital Notti, donde permanece internado.