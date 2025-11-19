Search
slider_festival-rivadavia-canta-al-pais-scaled
Dirá presente

La Joaqui se suma a la grilla de Rivadavia Canta al País

El evento tendrá lugar los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero en el Polideportivo Municipal de Rivadavia.

Rivadavia se prepara para vivir una nueva edición del festival Rivadavia Canta al País, uno de los eventos más emblemáticos de la región cuyana. El encuentro tendrá lugar los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero en el Polideportivo Municipal, y promete volver a encender la pasión y el orgullo de todo un pueblo.

Los primeros artistas confirmados para esta edición fueron Desakta2 y Lázaro Caballero, dos nombres que anticipan noches llenas de energía, emoción y encuentro.

A inicios de la semana pasada fue confirmado Luciano Pereyra, que se presentará en la segunda noche del evento. Y este lunes, los organizadores hicieron otro anuncio para ese mismo día.

La Joaqui, referente de cumbia RKT, es al momento la última artista de la grilla, pero no se descarta más diversión y música para que los mendocinos disfruten de los tres días.

El festival, que reúne año a año a miles de espectadores, se consolida como un espacio de identidad, tradición y música popular argentina y ya comenzó a escribir una nueva historia.

ETIQUETAS:

músicaLa JoaquiRivadavia Canta al PaísMendoza

