La interna radical está que arde: Sánchez no se baja y busca la reelección en la UNCuyo

La interna en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) sumó un nuevo capítulo: la rectora Esther Sánchez confirmó que buscará la reelección, lo que profundiza la disputa dentro del oficialismo universitario de cara a las elecciones del próximo 9 de junio.

La decisión se conoció este lunes a través de un comunicado, en el que se oficializó que Sánchez encabezará una fórmula junto a Roberto Miatello, actual decano de la Facultad de Ciencias Médicas.

El anuncio llega pocos días después de que la Franja Morada —principal espacio del radicalismo en la UNCuyo— proclamara la candidatura del actual vicerrector Gabriel Fidel, quien competirá acompañado por Flavia Filippini, decana de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Oficialismo dividido

Así, la interna en el oficialismo universitario (reflejo de la política provincial) se agudiza pese al respaldo del gobernador Alfredo Cornejo a la candidatura de Fidel.

De todas maneras, el proceso electoral todavía tiene margen para evitar la fractura ya que la presentación de listas cierra el 29 de abril, por lo que aún pueden surgir varias sorpresas.

El comunicado que confirma la candidatura de Esther Sánchez

“En la peor crisis de la historia de las universidades públicas en Argentina, Esther Sanchez llevó adelante una gestión austera que logró potenciar un presupuesto insuficiente para funcionar logrando transformaciones innovadoras en lo académico. Fue una gestión que priorizó el funcionamiento edilicio, aulas abiertas, becas estudiantiles y obras que privilegiaron la seguridad de las personas y el mantenimiento de un campus de más de medio siglo”.

“Durante estos años fue central el esfuerzo de docentes y no docentes que trabajaron con compromiso a pesar de salarios deprimidos, ya que para recuperar el poder adquisitivo perdido, los salarios universitarios deberían experimentar una recomposición del 47,3 %. En tanto el Gobierno Nacional se niega a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y la indicación judicial de que debe aplicarse de inmediato”.

“La gestión de la actual rectora trabajó, desde sus inicios, en un Portal de Transparencia que está publicado on line desde 2023 con información actualizada. Se trata de información clara y detallada que obtuvo reconocimientos en el ránking de mediciones que realiza la Agencia de Acceso a la Información Pública. La UNCuyo es la única universidad pública argentina que ha transitado su quinta autoevaluación institucional y se está sometiendo voluntariamente a una evaluación externa de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)”.

“El de Sánchez es un proyecto que logró, a pesar del contexto de profundas restricciones presupuestarias y ataques políticos hacia la universidad pública, comenzar con una transformación académica que se planteó en 2022 como indispensable para adecuar la oferta formativa de la universidad a nuevas demandas sociales y sujetos de aprendizaje. Y que en este corto período ya comenzó a mostrar resultados. Da cuenta de ello que, desde el 2022 a la fecha, se han modificado 48 planes de estudio, 22 de ellos en el 2025, constituyendo el ritmo de actualización curricular más grande de la historia de la UNCuyo”.

“En este proceso vale destacar ejemplos como la reestructuración de todas las carreras de pregrado y grado de la Facultad de Ciencias Económicas, incorporando transformaciones tales como modalidad a distancia, la duración total de cuatro años, títulos intermedios y tramos flexibles de cursado, o la actualización de todas las carreras de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, transformando todos sus contenidos, incorporando títulos intermedios en todas las carreras de grado, y sumando la creación de una nueva carrera: la Tecnicatura en Operaciones Mineras”.

“Otro ejemplo de esta innovación curricular lo presenta la Facultad de Ciencias Médicas que también transformó todos sus planes de estudios y acreditó, por tercera vez consecutiva, su carrera de Medicina y por primera vez la Licenciatura en Enfermería. Por su parte el ITU es otro ejemplo. Es una de las unidades académicas de mayor crecimiento de su matrícula y se caracteriza por sostener procesos de creación de nuevas carreras acordes a las demandas de la sociedad, como la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software y la Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos”.

“Estos cambios son el resultado de la articulación de programas específicamente diseñados para repensar nuestras prácticas de enseñanza-aprendizaje y de diseño curricular, como los programas de Sinceramiento Curricular y de Transformación Curricular. Los que garantizan la sostenibilidad de los cambios al articularse también con una política sistemática de formación docente, a partir de propuestas tales como “cátedras que dan cátedras” o el “itinerario formativo para la actualización e innovación curricular en la UNCuyo”, de los que ya han participado más de 3.000 docentes”.