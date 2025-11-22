La inteligencia artificial está modificando el trabajo de una manera impredecible: el informe nacional

Un reciente estudio elaborado por Enter Comunicación y ReyesFiladoro analizó en profundidad cómo los jóvenes argentinos de entre 18 y 35 años se relacionan con el trabajo en plena era de la Inteligencia Artificial, utilizando encuestas, focus groups y análisis digital entre septiembre y noviembre de 2025. La investigación ―que consultó a más de 700 participantes― revela un escenario donde conviven expectativas altas, desafíos estructurales y un cambio profundo en la forma de producir ingresos.

Según el informe, tres de cada cuatro jóvenes (76%) tiene empleo, mientras que un 24% continúa fuera del mercado laboral. Entre los que sí trabajan, predomina el empleo independiente, con un 37% que se sostiene por cuenta propia, seguido por el sector privado formal (16%) y el trabajo informal (12%). El dato más llamativo es que el 70% de quienes poseen menor nivel educativo terminan recurriendo al trabajo independiente como vía principal de sustento.

En cuanto a la satisfacción laboral, las diferencias de género quedan expuestas con claridad: el 63% de los hombres dice estar conforme con su situación actual, contra el 48% de las mujeres. En términos generales, más de la mitad de los jóvenes (56%) se declara “satisfecho” o “muy satisfecho” con su empleo, mientras que uno de cada cuatro no se encuentra a gusto con su trabajo.

El informe también indaga en la comparación con generaciones anteriores y muestra un optimismo marcado: casi el 70% cree tener más oportunidades de crecimiento profesional que sus padres, aunque la mitad admite que su situación económica se estancó o incluso empeoró en los últimos meses.

La educación aparece como un eje clave, pero con matices: el 50% de quienes buscan empleo considera que su formación no los preparó adecuadamente para insertarse en el mercado laboral. Además, el 38% cree que la educación formal solo los capacitó “de forma básica”. La mirada por género también marca diferencias: las mujeres valoran más la educación como motor de ascenso económico (41%), mientras que los hombres priorizan la autonomía y la idea de emprender por cuenta propia.

Otro aspecto central del relevamiento es el uso de plataformas digitales para generar ingresos. Más de la mitad de los jóvenes (53%) participa de la economía de plataformas, aunque solo el 16% cree que esto puede sostenerse a largo plazo. Las apuestas online, por su parte, emergen como un fenómeno extendido entre los varones: los hombres concentran el 71% de los accesos a casas de apuestas, con Betsson como líder absoluto del mercado juvenil.

En el plano tecnológico, la IA ya es parte del día a día: el 59% utiliza aplicaciones de Inteligencia Artificial de manera habitual, principalmente para buscar información. Aun así, uno de cada cuatro jóvenes expresa preocupación por el impacto de la IA en su empleo, y el 40% manifiesta una postura favorable a su uso laboral. Las mujeres, en mayor proporción, apoyan una regulación estatal del sector (45% frente al 34% de los hombres), priorizando la protección y el uso responsable de estas herramientas.

El informe también midió la percepción sobre las reformas económicas del gobierno de Javier Milei: el 54% considera que tuvieron un impacto positivo en las oportunidades laborales, con mayor adhesión entre los varones. En cambio, un 28% cree que los cambios resultaron negativos.

Como conclusión, el documento señala la existencia de una “tensión generacional” que define al presente juvenil: “Se sienten protagonistas de un tiempo de cambio, pero sin las herramientas ni la fe colectiva para transformarlo. Adaptarse se ha vuelto su modo de resistencia y su destino”.