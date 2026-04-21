La iniciativa del CUC para frenar los mensajes violentos

Lo que comenzó como una tendencia en redes sociales escaló hasta convertirse en una crisis de convivencia en las escuelas mendocinas. Bajo el concepto de “contagio viral”, mensajes intimidatorios y fotos de posibles ataques circulan sin control por TikTok y WhatsApp, obligando a las autoridades y comunidades educativas a reaccionar de inmediato.

En el Colegio Universitario Central (CUC), la comunidad no se quedó de brazos cruzados. Tras ser blanco de mensajes amenazantes la semana pasada, alumnos y docentes lanzaron una campaña bajo un lema contundente: “Combatir el anonimato con identidad y el miedo con conciencia colectiva”. El colegio tuvo una jornada de reflexión con mensajes positivos.

Saba Ponce, presidenta del centro de estudiantes, fue clara sobre el impacto emocional:

“Venir al colegio con miedo es totalmente perjudicial; no se puede estudiar así”.

La propuesta es que la solución no es solo policial, sino humana: fomentar el diálogo, mirar al compañero y fortalecer la salud mental, entendiendo que detrás de un “reto viral” suele haber una problemática de fondo mucho más seria.

La escalada de violencia ya tiene consecuencias legales . Hasta la fecha, se han registrado 120 denuncias en la Justicia por mensajes de odio o amenazas de tiroteos.

Imputaciones: Un joven de 17 años ya fue procesado. En el mismo caso, se imputó a su madre por permitir que su hijo manipulara lo que resultó ser un arma de juguete.

Menores involucrados: Otros tres adolescentes de 16 años están bajo la lupa judicial, aunque su situación legal está sujeta a las normas de inimputabilidad.

El titular de la DGE, Tadeo García Zalazar, fue tajante al respecto: “El que las hace, las paga en Mendoza”. El ministro advirtió que estas acciones no deben subestimarse como simples travesuras adolescentes, sino tratarse como delitos graves que acarrean consecuencias para los jóvenes y sus familias.

Tanto la directora del CUC, Andrea Radich, como los especialistas de la Dirección General de Escuelas, coinciden en que la violencia digital y el ciberbullying son los nuevos “problemas emergentes”.

Aunque el colegio cuenta con gabinetes de orientación, las autoridades reconocen que los recursos son limitados si no existe un acompañamiento real desde el hogar. Por ello, se han iniciado ciclos de conversatorios para padres y docentes, buscando herramientas para desactivar estas conductas antes de que lleguen a las aulas.