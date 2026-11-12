La inflación sorprendió al Gobierno y superó todos los pronósticos: qué provocó el salto de octubre

La inflación de octubre volvió a encender las alarmas económicas. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que los precios aumentaron un 2,2%, por encima del 1,9% registrado en septiembre y de todas las previsiones de las consultoras privadas.

El resultado sorprendió a los especialistas y puso nuevamente bajo la lupa la política de subsidios del Gobierno de Javier Milei. Según coincidieron economistas y funcionarios nacionales, uno de los principales responsables del incremento fue la modificación del régimen de Zonas Frías, que redujo los descuentos en las facturas de gas de millones de usuarios.

Con este resultado, la inflación acumulada durante los primeros diez meses de 2026 llegó al 26,3%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,1%.

El recorte de subsidios que impulsó la inflación

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó buena parte de la aceleración a los cambios en el esquema de subsidios al gas.

EN OCTUBRE LA INFLACIÓN FUE DE 2,2% Y LA INFLACIÓN NÚCLEO DE 1,5%, LA MÁS BAJA EN 15 MESES

✅ El IPC Nacional registró una variación de 2,2% mensual, desagregada en una variación de 1,5% en el IPC Núcleo, 5,5% en la categoría Estacionales y 2,9% en Regulados

✅ La variación… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 12, 2026

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los aumentos de octubre, con una suba del 4,2%.

Según explicó Sebastián Menescaldi, director de la consultora Eco Go, la modificación del régimen de Zonas Frías agregó más de 0,3 puntos porcentuales a la inflación mensual.

De acuerdo con sus estimaciones, sin ese impacto el índice habría rondado el 1,8%, incluso por debajo del registro de septiembre.

El cambio redujo considerablemente la cantidad de beneficiarios del subsidio: de 3,4 millones de usuarios alcanzados por el régimen se pasó a aproximadamente 800.000.

Sin embargo, el ajuste no produjo necesariamente el ahorro fiscal que esperaba inicialmente el Ejecutivo. Durante las negociaciones legislativas, el Gobierno acordó incorporar beneficios para regiones cálidas y muy cálidas del país, lo que implica nuevas erogaciones.

Verduras y combustibles, otros responsables del aumento

Además de las tarifas, los precios estacionales registraron una fuerte suba del 5,5%, impulsados principalmente por las verduras.

Según los relevamientos privados, estos productos aumentaron entre un 7,7% y un 14,5%, dependiendo de la región.

Los combustibles también contribuyeron a la aceleración, con incrementos de entre el 2,2% y el 3,6%. Por su parte, recreación y cultura registró una variación del 3,3%.

En contraste, la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, se desaceleró al 1,5%, frente al 1,7% de septiembre.

Este último dato fue destacado por Caputo como una señal positiva del proceso de desinflación.

Qué puede pasar con la inflación en noviembre

El mercado esperaba una inflación del 1,8% para octubre, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central. Ninguno de los 45 participantes había proyectado un resultado superior al 2,1%.

Ahora, la atención se concentra en noviembre y diciembre, cuando el Gobierno buscará demostrar que la aceleración fue transitoria y no representa un cambio de tendencia.

Por el momento, el dato de octubre dejó una señal incómoda para la estrategia económica oficial: los precios volvieron a acelerarse, incluso cuando las expectativas apuntaban a una desaceleración.