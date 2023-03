Después del 6,6% que marcó el IPC de febrero, el tercer mes del año tendrá un índice aún mayor. Sergio Massa había asegurado que buscaría tener en abril un dato “con el tres adelante”.

El dato del 6,6% de inflación de febrero que difundió el INDEC generó una muy mala noticia para el cumplimiento de los objetivos del Gobierno. Pero además de las cifras del segundo mes del año, los analistas esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sea aún mayor en marzo y se ubique en el 7%.

En febrero, la comparación del mismo mes con el año anterior marcó un 102,5%, la cifra interanual más alta desde 1991. De esta manera, el Índice de Precios (IPC) que releva el organismo estadístico acumuló en el primer bimestre del año una variación de 13,1%.

En este sentido, la división de mayor aumento en el mes fue “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, que reportó una suba del 9,8%, principalmente por la incidencia que tuvo el alza de “Carnes y derivados” y de “Leche, productos lácteos y huevos”.

Las cifras no solo golpean a los bolsillos de los argentinos, sino que además dificultan los planes del Gobierno. El ministro de Economía, Sergio Massa, había asegurado que buscaría tener en abril un dato “con el tres adelante” y que -tal como se estableció en el Presupuesto- la inflación cerraría el año en un 60%. En el Palacio de Hacienda no reconocen abiertamente que no cumplirán esas metas, pero comienzan a diluir el peso de esas proyecciones.

