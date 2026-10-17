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La inflación mayorista volvió a superar el 3% y registró su tercer mayor aumento de 2026

Según el Indec, el aumentó fue de 3,2% en septiembre y acumuló una suba del 22,8% en los primeros nueve meses del año. El petróleo crudo y el gas fueron los rubros que más impulsaron el incremento.

La inflación mayorista volvió a acelerarse en septiembre y alcanzó el 3,2%, impulsada principalmente por el aumento del petróleo. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que indicó que el índice acumuló una suba del 22,8% entre enero y septiembre, mientras que la variación interanual llegó al 29,2%.

De este modo, el resultado marcó el segundo mes consecutivo de aceleración de los precios mayoristas, luego del 2,1% registrado en agosto. Además, fue una de las variaciones mensuales más altas de 2026, detrás del 3,4% de marzo.

El incremento estuvo explicado por las subas del 3,4% en los productos nacionales y del 0,4% en los importados. El avance de los precios mayoristas también superó al de la inflación minorista: en septiembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 1,9%, una diferencia de 1,3 puntos porcentuales.

El petróleo, detrás de la aceleración de los precios mayoristas

El aumento del petróleo fue uno de los principales factores que presionaron sobre el índice durante septiembre. El precio del crudo registró una suba mensual del 15% respecto de agosto y acumuló un incremento interanual del 67,7%.

La escalada estuvo vinculada con la incertidumbre internacional y las tensiones geopolíticas derivadas del conflicto en Medio Oriente. La preocupación por el suministro energético, el transporte marítimo comercial y los precios de los combustibles repercutió en la cotización internacional del petróleo.

El impacto quedó reflejado en la composición del índice. Entre los productos nacionales, el rubro «Petróleo crudo y gas» fue el de mayor incidencia positiva, con 1,43 puntos porcentuales.

Detrás se ubicaron los productos agropecuarios, con 0,3 puntos porcentuales; los productos refinados del petróleo, con 0,28; alimentos y bebidas, con 0,2; y sustancias y productos químicos, con 0,16 puntos porcentuales.

Los precios mayoristas volvieron a acelerarse tras las bajas de mitad de año

La evolución mensual del índice muestra un cambio de tendencia durante los últimos meses. Después de alcanzar el 5,2% en abril, la inflación mayorista descendió al 2,5% en mayo, al 1,1% en junio y al 0,8% en julio.

Sin embargo, la tendencia se revirtió en agosto, cuando el indicador avanzó un 2,1%. En septiembre, la suba llegó al 3,2%, lo que volvió a ubicar la variación mensual por encima del 3%.

Qué pasó con los otros índices

El Indec también informó los resultados de otros dos indicadores vinculados con los precios al por mayor.

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) registró una suba del 3,4% en septiembre. En este caso, los productos nacionales aumentaron un 2,7%, mientras que los importados avanzaron un 0,33%.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) mostró un incremento del 3,8%. El resultado estuvo explicado por el aumento del 7,9% en los productos primarios y del 2,1% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.

Así, los tres indicadores mayoristas registraron aumentos durante septiembre, en un mes marcado por la presión del petróleo sobre los precios.

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