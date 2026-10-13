La inflación en Mendoza volvió a subir en septiembre, pero se mantuvo por debajo del promedio nacional

La inflación en Mendoza registró un aumento del 1,7% durante septiembre de 2026, según informó este martes la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). Aunque el indicador volvió a acelerarse respecto de agosto, se mantuvo por debajo del 2% y del promedio nacional, que alcanzó el 1,9%.

Con este resultado, la inflación acumulada en Mendoza durante los primeros nueve meses del año llegó al 21,5%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 31,3%. Ambos indicadores resultaron inferiores a los registrados en el conjunto del país.

El dato provincial representa una suba de dos décimas respecto de agosto, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había marcado un 1,5%. Sin embargo, septiembre se convirtió en uno de los meses con menor inflación de 2026, únicamente superado por los registros de junio y agosto, ambos del 1,5%.

Qué rubros aumentaron más en Mendoza

El comportamiento de los precios durante septiembre mostró diferencias importantes entre los distintos sectores de consumo.

Esparcimiento encabezó los incrementos con un 3,8%, seguido por Indumentaria, que registró una suba del 3,3%. Ambos rubros superaron ampliamente el promedio general de la provincia.

Por su parte, Atención médica y gastos para la salud aumentó un 1,9%, mientras que Educación presentó una variación del 1,5%.

Estos movimientos reflejan que, aunque la inflación general continúa por debajo de los dos puntos, algunos bienes y servicios registraron aumentos significativamente mayores, con impacto en los presupuestos familiares.

En el caso de Alimentos y bebidas, uno de los rubros de mayor peso en el gasto cotidiano, el aumento fue del 1,5%, por debajo del 1,9% registrado en agosto.

También se observaron incrementos más moderados en Vivienda y servicios básicos (1,5%), Otros bienes y servicios (1,3%), Transporte y comunicaciones (1%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,6%).

Mendoza mantiene una inflación inferior a la nacional

La comparación con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestra que Mendoza mantiene una diferencia favorable frente al promedio argentino.

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en septiembre con respecto de agosto y acumularon un alza de 23,6% en el añohttps://t.co/oZPDcvl43a pic.twitter.com/GHL70MJJgx — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 13, 2026

Mientras que la inflación provincial fue del 1,7% en septiembre, a nivel nacional alcanzó el 1,9%. La brecha también se observa en los indicadores acumulados: Mendoza registra un 21,5% en lo que va del año, frente al 23,6% nacional.

En términos interanuales, la provincia acumula un incremento del 31,3%, mientras que el país registra un 33,4%. Esto representa una diferencia de 2,1 puntos porcentuales.