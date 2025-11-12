La inflación de octubre subió a 2,3% y marcó una leve aceleración: el Gobierno celebró el “proceso de desinflación”

La inflación en Argentina volvió a mostrar una leve aceleración en octubre. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 2,3% según el Indec, dos décimas por encima del registro de septiembre (2,1%). Con este resultado, los precios acumulan un aumento del 24,8% en lo que va de 2025 y del 31,3% en los últimos doce meses.

De acuerdo al informe oficial, el rubro Transporte fue el que más subió, con un alza del 3,5%, impulsado por incrementos en combustibles y pasajes. En segundo lugar se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 2,8%. En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas —categoría clave por su impacto en los hogares— aumentó 2,3% y fue la que más influyó en la inflación general, salvo en la Patagonia, donde predominó el alza en servicios básicos.

Los aumentos más moderados se dieron en Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambos con 1,6%. Según el Indec, los precios estacionales lideraron el incremento (2,8%), seguidos por los regulados (2,6%) y el IPC núcleo (2,2%), que excluye ambos componentes.

El mes estuvo marcado por el contexto electoral y la volatilidad cambiaria, factores que incidieron en el leve repunte de precios. No obstante, el informe destacó que el traslado de las variaciones del dólar a los precios sigue siendo bajo, en un escenario de consumo estancado.

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la continuidad del proceso de desinflación. “La inflación interanual registró dieciocho meses consecutivos de desaceleración y es la más baja desde julio de 2018”, aseguró. También subrayó que el incremento acumulado en los primeros diez meses del año fue “el menor para este período desde 2017”.

Caputo agregó que “la media móvil de seis meses del IPC general cayó a 1,88%, el nivel más bajo desde enero de 2018”, y destacó que el programa económico mantiene su rumbo pese a la incertidumbre electoral. “El proceso de desinflación continuó a pesar de los intentos de la oposición de romper el ancla fiscal. Esto refleja la solidez del orden fiscal y monetario”, publicó en su cuenta de X.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había anticipado una inflación de 2,2% para octubre, muy cerca del valor finalmente registrado. Para los próximos meses, los analistas prevén que el IPC será de 1,9% en noviembre, 2% en diciembre y 1,8% en enero, lo que llevaría a cerrar 2025 con una inflación del 29,6%.

Por su parte, el presidente Javier Milei reafirmó su compromiso con la baja de precios. “Mi compromiso es con los argentinos: bajar la inflación. El 30% me produce asco”, expresó. Según el mandatario, si se cumple el rezago de la política monetaria, “para agosto del año que viene la inflación va a ser cero”.

En la misma línea, Caputo reconoció que “bajar la inflación del 2% es más difícil que reducirla desde dos dígitos”, pero se mostró optimista: “Dentro de los próximos doce meses, la Argentina va a converger a niveles internacionales, incluso por debajo del 1% mensual hacia mediados de 2026.”