La inflación de octubre en Mendoza fue del 2,4%: cuánto acumula en lo que va del año



La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre de 2025 en la provincia de Mendoza. Según el informe oficial, la inflación del mes fue del 2,4%, lo que mantiene la tendencia de estabilidad en el nivel general de precios.

Con este registro, el acumulado anual alcanzó el 23%, mientras que la variación interanual —comparada con octubre de 2024— se ubicó en 28,8%, el dato más bajo en lo que va del año. En septiembre, la inflación había sido de 2,3% y en agosto de 2%.

Inflación mensual e interanual en descenso

El comportamiento de los precios en Mendoza sigue mostrando una desaceleración paulatina respecto a los valores registrados durante la primera mitad del año. En enero, el incremento había sido del 1%, el más bajo del período, mientras que en marzo y abril alcanzó el 3,1%.

La DEIE destacó que la variación interanual continúa en baja: en agosto fue del 29,6%, en julio del 35,6% y en los primeros meses del año superaba el 41%.

Qué rubros impulsaron las subas

Durante octubre, el rubro que más aumentó fue “Esparcimiento”, con una suba del 4%, luego de haber sido el de menor variación en septiembre. Le siguieron “Vivienda y servicios básicos” con un 3,4%, “Transporte y comunicaciones” con 2,8%, y “Alimentos y bebidas”, con 2,6%.

Estos cuatro sectores se ubicaron por encima del promedio general. En tanto, otros rubros mostraron incrementos menores: “Atención médica y gastos para la salud” (2,2%), “Educación” (1,8%), “Indumentaria” (1,6%) y “Equipamiento y mantenimiento del hogar” (1%).

De acuerdo con el informe, los aumentos en esparcimiento y vivienda fueron los principales impulsores de la inflación mensual, seguidos por el transporte, que continúa impactando en los costos de servicios y movilidad urbana.

Comparación con el nivel nacional

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) midió una inflación del 2,3% para el mismo período, lo que ubica a Mendoza apenas por encima del promedio del país. No obstante, la provincia mantiene una tendencia a la baja en su inflación anual y en los indicadores interanuales.

Con un panorama de moderación inflacionaria, los próximos meses serán claves para determinar si la provincia logra consolidar un ritmo de precios inferior al 3% mensual, manteniendo así la senda de estabilidad que los indicadores reflejan desde mediados de 2025.