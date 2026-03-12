La inflación de febrero en Mendoza fue del 2,5% y se situó por debajo del promedio nacional

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó la inflación correspondiente al mes de febrero de 2026, la cual fue –a nivel nacional- del 2,9%. En comparativa, si se toma en cuenta el mismo periodo, en Mendoza el IPC se ubicó por debajo de ese nivel, según lo informado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).

En ese sentido, la DEIE informó que en Mendoza la inflación en febrero fue del 2,5%, situándose 0,4 puntos por debajo del nivel nacional. Si se tiene en cuenta la medición interanual, la provincia también mostró un valor levemente menor, con un acumulado del 32,4%, frente al 33,1% registrado en el promedio nacional.

Entre las divisiones que más aumentaron durante febrero, además de Vivienda y servicios básicos (7,8%), se ubicó Alimentos y bebidas (3,7%), que volvió a crecer por encima del promedio general luego de seis meses en los que se había mantenido por debajo de la inflación mensual.

El resto de los rubros registró incrementos menores al IPC general. Entre ellos se encuentran Atención médica y gastos para la salud (2,3%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,8%), Educación (1,6%), Otros bienes y servicios (1,4%) y Transporte y comunicaciones (1,2%).

En términos interanuales, las mayores subas se concentraron en Vivienda y servicios básicos (48%), Transporte y comunicaciones (38,8%), Alimentos y bebidas (37,3%) y Educación (37,2%). En cambio, quedaron por debajo del promedio general de 32,4% categorías como Otros bienes y servicios (31,5%), Atención médica y gastos para la salud (28,5%), Esparcimiento (23,9%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (16,7%) e Indumentaria (15,5%).

¿Cuál es la tendencia de la inflación en Mendoza?

En los últimos doce meses, la inflación mensual en Mendoza registró su punto más bajo en junio de 2025, cuando marcó un 1,1%. A partir de ese momento, comenzó una tendencia ascendente que llevó el índice al 1,9% en julio, 2% en agosto, 2,2% en septiembre, 2,4% en octubre, 2,7% en noviembre, 2,8% en diciembre y 3% en enero. Esa dinámica se revirtió en febrero, cuando el indicador volvió a descender hasta el 2,5%.

En cuanto a la inflación interanual, ésta continuó bajando durante varios meses desde el 60,3% registrado en febrero del año pasado hasta alcanzar un mínimo del 28,8% en octubre. Sin embargo, esa tendencia cambió en noviembre, cuando el indicador volvió a subir al 29,7%, y luego al 29,9% en diciembre y al 32,4% en enero.

En febrero el índice interanual se mantuvo en ese mismo nivel, lo que marca una meseta y refleja que todavía no se consolida una desaceleración sostenida de la suba general de precios.