La inflación de abril se ubicaría por debajo del 3%, según distintas consultoras

El próximo jueves 14 de mayo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará los datos de la inflación correspondientes al mes de abril. En ese marco, distintas consultoras anticipan una pronunciada desaceleración con respecto al dato de marzo, que fue del 3,4%, cifra que generó preocupación en el gobierno de Javier Milei. De acuerdo a los distintos relevamientos, la inflación se situaría entre 2,4% y 2,8%.

Uno de los informes que anticipó una desaceleración fue el de EcoGo, que estimó una inflación de 2,5% para abril, lo que implicaría una baja de 0,9 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Según el relevamiento, los rubros estacionales tuvieron mayor incidencia, con subas de 4,9% en frutas y de 4% en indumentaria.

En la misma línea, Equilibra también proyectó una inflación mensual de 2,5%, mientras que Libertad y Progreso estimó un 2,4% y atribuyó la desaceleración al fin del efecto de la devaluación preelectoral y a la moderación en los combustibles.

Por su parte, Orlando Ferreres calculó una suba de precios de 2,6% mensual y una variación interanual de 30,7%, mientras que Analytica proyectó un índice algo superior, de 2,8%.

Las consultoras coincidieron en que, si bien persisten presiones estacionales y algunos ajustes en rubros regulados, abril mostró una moderación en alimentos y combustibles que permitió retomar el sendero descendente de la inflación.

Cabe recordar que el Gobierno había atribuido la aceleración inflacionaria de marzo a factores externos. En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, vinculó la suba al impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el precio del petróleo y su traslado a distintos rubros de la economía. Por su parte, durante su participación en AmCham, el presidente Javier Milei sostuvo que “hay que tener paciencia, cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas”.