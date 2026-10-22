La inesperada postal del Valle de Uco que sorprendió a Manu Ginóbili en su visita a Mendoza

Manu Ginóbili sorprendió y eligió Mendoza para pasar una semana con amigos. Dentro del itinerario del campeón olímpico con la Selección argentina de básquet en Atenas 2004, el Valle de Uco tuvo un lugar destacado.

En ese marco, según destacó en sus redes sociales, el exbasquetbolista visitó bodegas de la región y se encontró con una nevada en Tupungato a mitad de octubre, una postal que describió como inesperada.

El propio Ginóbili compartió diez imágenes de la estadía en su cuenta de Instagram, donde resumió la experiencia con una frase: “¡Qué linda semana pasé en Mendoza con amigos!(… ¡La pasamos ESPECTACULAR!“.

Bodegas, degustaciones y nieve en Tupungato

Entre las paradas que mostró el exjugador de la NBA estuvo Catena Zapata, donde disfrutó de un almuerzo en el restaurante Angélica y recorrió la bodega. También visitó Rutini Wines y Andeluna, en la que participó de una experiencia para crear un vino propio.

La recorrida por el Valle de Uco tuvo además una escena fuera de lo habitual para la época: Ginóbili contó que el grupo se despertó con una nevada en Tupungato, a mitad de octubre. La imagen fue una de las diez elegidas para mostrar cómo transcurrieron esos días en Mendoza.

Nieve en octubre: la postal que sorprendió a Ginóbili en el Valle de Uco.

La agenda incluyó otras experiencias vinculadas con la gastronomía y el vino. En Lunlunta, el grupo hizo una degustación de aceite de oliva y aceto balsámico en Corazón de Lunlunta, lugar que Ginóbili recomendó especialmente. También pasó por Terrazas de los Andes y Casa Vigil, donde compartió otro almuerzo.

Ginóbili compartió distintas postales de su paso por Mendoza.

El itinerario sumó una visita a Bodega Argento y Otronia, con Pablo Aranda como anfitrión, además de un almuerzo y un paseo por el Hotel Potrerillos. Para completar la semana, Ginóbili compartió una imagen jugando al pádel con sus amigos, en tono de broma sobre las calorías acumuladas durante las comidas.