La inesperada declaración de Suarez sobre cómo eligió su voto

El gobernador Rodolfo Suarez fue uno de los únicos y el más importante dirigente mendocino que no habló de a quien apoyaría en el balotaje. Algo que sorprendió, pero quedó cortó cuando el actual mandatario dijo que decidió su voto en el cuarto oscuro.

“No lo tenía muy decidido al voto. Lo definí en el cuarto oscuro. Es un escenario de mucha incertidumbre para Argentina. Lo que me pasa a mí, le pasa a muchos argentinos“, dijo el gobernador luego de ejercer su voto en la escuela Arístides Villanueva.

Según argumentó, esta es una elección transcendente en la que “siempre aquellas personas que están indecisas no deben dejar de optar por las tres opciones que hay de votos válidos. Votar a uno, a otro o en blanco, que es una opción válida. Hay que manifestarse. Cada una de ellas es una manifestación“, dijo Suarez.

“Es lo que le pasa a muchos argentinos. Es difícil decidir cuando hay dos opciones. Creo que no me pasa nada distinto de lo que le pasa a muchos argentinos“, continuó.

Ya sobre las expectativas, el gobernador dijo que cualquier resultado traerá tiempos difíciles, pero “no hay que perder las esperanzas. Sea uno u otro, no va a ser sencillo. Siempre hay que tener la esperanza de que se va a poder trabajar juntos, para que las cosas mejores, para que las circunstancias cambien. Cumplimos 40 años de democracia y sentimos que no se han dado las respuestas que la gente necesita para vivir mejor. En el transcurso de la historia 40 años no es mucho. Hay que encontrar una salida económica para que la gente esté mejor“, cerró.