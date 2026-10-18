La inesperada arenga a un dirigente en Las Heras que incomoda al radicalismo

Las elecciones del año próximo preocupan a varios, no sólo a los que pueden ser candidatos a suceder a Alfredo Cornejo, sino a algunos intendentes que ven cómo se mueven sus contrincantes o, los propios, como es el caso del radicalismo y sus internas.

Hay jefes comunales que pueden ir por una reelección y ya lo han manifestado, como es el caso de Francisco Lo Presti en Las Heras. El intendente le viene haciendo frente a algunas movidas que intentan perjudicarlo además de los rumores de otros radicales dispuestos a competir. Un cumpleaños que se disfrazó de lanzamiento.

Daniel Orozco está cerca de arreglar una condena sin ir a la cárcel a cambio de afirmar que cometió delitos. Lo que necesitaba Cornejo para terminar una guerra que escondió algún indulto en los últimos meses, dejaron de circular novedades lasherinas por los celulares de los periodistas. Dejó de ser un tema importante Orozco, aparentemente.

Lo Presti, que fue funcionario del ex intendente, que después criticó y del cual se despegó sale indemne de las acusaciones por funcionarios actuales que entraron en la lista del fiscal Juan Ticheli que quedó a cargo de la causa de las cooperativas: Mauro Homan y Javier Tolín, Secretario Legal y Técnico y director de Liquidaciones y Haberes, respectivamente.

Para el fiscal, hicieron merito para que vayan a juicio. En cualquier organismo serio, el argumento sería suficiente para que dejen el cargo, pero donde gobierna el radicalismo, se aplica el “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”. Las clases de ética y moral van para otros.

Francisco Lo Presti ya avisó que quiere ir por la reelección. La gestión es cuestionada hasta por los propios, pero la vara que dejó Orozco es tan baja que una millonaria licitación por residuos, funcionarios imputados y hasta viáticos millonarios para viajar pasan desapercibidos. Pero no para todos, hay interesados y parece que tienen tribuna propia.

El cumpleaños de la discordia

Uno de los que quiere jugar sus fichas es Eduardo Martín, ex Secretario de Gobierno de la comuna, y actual senador provincial. Fue el elegido de Lo Presti para formar parte de la lista de senadores provinciales que asumieron este año, luego del contundente triunfo en octubre.

Martín viene mostrándose en las redes sociales como una especie de continuidad porque usa los colores municipales y en su discurso no hay críticas a la actual gestión ni un mensaje en el que se muestre como alternativa. Pero, no disimula sus ganas según perciben los que lo conocen.

Y por si quedaban dudas, el festejo de su cumpleaños, el fin de semana pasado en un quincho en Las Heras, terminó siendo una especie de acto de lanzamiento. Entre los presentes estaba el propio Cornejo y hasta la ex reina de la Vendimia, y entre los ausentes, el intendente.

La barra estaba con bastante demanda, los livings en el césped permitieron que la camaradería y la distención se apropiaran del evento hasta que el micrófono terminó siendo protagonista de un momento inolvidable: la arenga de una candidatura.

Según contaron, fue el senador Néstor Majul (compañero de banca de Martín) el que se envalentonó y, palabras más, palabras menos, habló del cumpleañero como “el candidato a intendente”. No habría habido euforia: a Cornejo no le cayó para nada bien el anuncio. No se sabe si porque Martín no está entre sus considerados, o porque el intendente que apoya ya avisó que quiere ir por la reelección: no habilitaría, de ninguna manera, una interna en un municipio donde el radicalismo gobierna.

La reacción de Lo Presti

Pocos días después, el intendente aclaró que busca seguir y que tiene el apoyo de varios en lo que pareció ser una marcada de cancha a esa arenga de Majul. Y buscó desactivar a otros nombres que se auto operan en los medios diciendo que podrían querer jugar. El intendente ya dijo que quiere cuatro años más, y salvo un cambio de planes del cuarto piso, será así, desactivando una interna. Más aun, si es que no hay elecciones primarias.

Algunos no entendieron bien qué se buscó con ese supuesto lanzamiento, dado que Martín no es un dirigente que sobresalga del resto. Lleva años en política y ni los propios lasherinos lo conocen mucho. Cuando se confirmó su candidatura a senador, sobrevoló una hipótesis sobre la verdadera razón de esa decisión: “Dicen que cuando un intendente se quiere sacar a un funcionario de encima, lo manda a la Legislatura. Si servís, te quedás siempre en el Ejecutivo”.

Y las voces más maliciosas compararon el cumpleaños con un clásico radical: el festejo que todos los años organiza Omar Sorroche en el Valle de Uco para celebrar un año nuevo de vida: es el evento al que nadie quiere faltar. Sin embargo, Martín prometió una lista de invitados VIP y se conformó nomás con Cornejo y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi: “Pintaba para Maradona y terminó como Borghi el cumpleaños”.