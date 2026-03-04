La industria arrancó 2026 en rojo: la UIA marcó fuerte contracción en enero

El comienzo de 2026 no trajo alivio para la industria argentina. El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) de la Unión Industrial Argentina (UIA) se ubicó en 36,5 puntos en enero, muy por debajo del umbral de 50 que marca expansión. El dato, elaborado por el Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA), confirma el decimoquinto relevamiento consecutivo en zona de contracción.

El retroceso no fue menor: el indicador cayó 7,5 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior y 5,6 puntos en términos interanuales. El relevamiento, realizado entre el 2 y el 16 de febrero con 644 empresas de distintos tamaños y sectores —junto a ADIMRA y FISFE—, mostró un deterioro extendido en casi todas las variables.

Producción y ventas, las más afectadas

El 53,3% de las empresas reportó una caída en su nivel de producción frente al promedio del último trimestre de 2025, mientras que solo el 13% registró aumentos. El índice de difusión se ubicó en -40,3 puntos, profundizando la tendencia negativa.

En ventas internas, el panorama fue aún más adverso: el 54,7% informó bajas, uno de los valores más altos de la serie histórica. El índice de difusión alcanzó -41,4 puntos, reflejando el fuerte impacto de la caída de la demanda interna, señalada como principal preocupación por el 46,1% de las firmas.

Empleo y ajustes

El frente laboral también mostró tensiones. El 22,2% de las empresas redujo su plantel en enero. Entre quienes ajustaron, la mitad recurrió a desvinculaciones, mientras que otras optaron por reducción de turnos o suspensiones. De cara a los próximos doce meses, el 26% prevé nuevas bajas de personal.

Las PyMEs resultaron las más golpeadas en producción y ventas, con índices de difusión más negativos que los de las medianas y grandes. Sin embargo, en empleo, el impacto fue mayor en las empresas de mayor tamaño, que tendrían menos margen para ajustar por otras vías.

Sectores en rojo y problemas de pagos

Todos los sectores relevados quedaron por debajo de los 50 puntos. Los más comprometidos fueron Textiles (23,1), Papel y Madera (30,1) y Confecciones, cuero y calzado (30,2). Aunque con mejores números relativos, Metalmecánica, Alimentos y Bebidas y Químicos también permanecen en contracción.

A la par, el 45,6% de las empresas reportó atrasos en pagos, principalmente en impuestos y proveedores. Esto derivó en mayores costos financieros y aumento del endeudamiento a corto plazo.

La capacidad instalada promedió apenas el 52%, con más del 70% de las firmas operando por debajo de su nivel óptimo. Las expectativas para los próximos doce meses también se moderaron, tanto a nivel sectorial como macroeconómico.